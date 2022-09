Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Full Time Sports, Rubens Barrichello demonstrou ótimo desempenho na sessão de treinos livres deste sábado (24/9) em Santa Cruz do Sul e confirmou a sua performance ao registrar o terceiro melhor tempo na sessão classificatória para a nona etapa da Stock Car Pro Series 2022. Entretanto, ele poderia ter conquistado a pole position.

Isso porque, durante a tomada de tempos oficiais, Barrichello sofreu um acidente quando finalizava a sua última volta rápida, interrompendo suas chances de ficar com a posição de honra no grid. Quando faltavam apenas três segundos para o cronômetro zerar, Rubinho tinha o tempo mais rápido no primeiro setor da pista e vinha tentando conquistar a pole, quando, de repente, foi surpreendido pelo carro do piloto Digo Baptista, que estava lento e entrou de forma inesperada na frente do carro de Rubens.

“Eu acho que ele devia estar economizando combustível voltando para os boxes. Não sei se ele estava com o carro desligado porque é como se ele estivesse acelerando para a curva, mas sem gasolina suficiente. O acidente ocorreu porque ele entrou na minha linha quando eu estava em uma volta de classificação, algo que você não espera. De qualquer forma, conheço o Digo de outras situações e, apesar dele ser muito mais jovem, eu botaria a minha mão no fogo pra dizer que ele não faria isso de propósito. Ele veio aqui pedir desculpas e é uma pena porque a gente estava lutando pela pole, mas vamos olhar pelo lado positivo. A gente largou na última corrida em 13ª e amanhã estamos largando em terceiro", explicou Barrichello.

Mesmo depois da batida e de precisar consertar o carro para as corridas de dominga, Barrichello demonstra positividade. O piloto da Full Time Sports é o quarto colocado no campeonato de pilotos e um bom resultado na etapa pode aumentar as suas chances de título.

“Estamos largando na frente do líder do campeonato, estamos competitivos e isso é o mais importante. Agora é olhar para o carro #111 e conserta-lo, porque quebrou bastante.”

A classificatória surpreendeu os pilotos, em função de um asfalto totalmente diferente em relação aos treinos que ocorreram pela parte da manhã. O autódromo de Santa Cruz do Sul teve uma reforma que recapeou todo o circuito, mas desde então poucas categorias correram na pista gaúcha. Os carros da Stock Car são os mais potentes que rodaram no circuito desde a intervenção no complexo automobilístico.

“O asfalto é novo. É como se ele estivesse se moldando e, com esse molde, gera uma sujeira que vai 'pra fora'. É quase como se você estivesse correndo na chuva e saísse do trilho. Então amanhã vai ser uma corrida de cabeça e não só pé em baixo", completou Barrichello.

A Stock Car vai acelerar a partir de sábado e a definição do grid de largada será às 14h15. Já no domingo, a largada para a primeira das duas corridas será às 14h10. O Motorsport.com transmite ao vivo.

Veja como foi o quali da Stock Car em Santa Cruz do Sul