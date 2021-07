Ricardo Maurício foi o grande nome da Stock Car neste sábado (31) em Curitiba, local da sexta etapa do campeonato de 2021. O atual campeão da categoria fez 1min20s515 no Q3 e desbancou seu companheiro de equipe, Daniel Serra, em 0s112, configurando assim a dobradinha da Eurofarma RC na cidade da sede da equipe de Rosinei Campos.

A segunda fila será formada por Gabriel Casagrande e Cesar Ramos, o primeiro representante da Toyota Gazoo Racing. A terceira linha será de Galid Osman e Bruno Baptista.

O Treino

Apesar do sol brilhando, o Autódromo Internacional de Curitiba encarava 14°C de temperatura no início e conforme os carros do primeiro grupo conseguiam esquentar seus pneus, vários pilotos conseguiram chegar ao topo da tabela de tempos. Gabriel Casagrande ficou à frente de Ricardo Maurício, antes da chegada do segundo grupo do Q1.

Apenas quatro pilotos do segundo grupo conseguiram ficar entre os 15 primeiros e passar ao Q2. Cacá Bueno foi o melhor deles, na terceira posição. Entre os que ficaram pelo caminho, Ricardo Zonta foi o 19º, Nelsinho Piquet em 22º e Tony Kanaan em 26º.

No Q2, Marcos Gomes saiu na frente, ao marcar 1min20s859, mas logo foi ‘engolido’ pela dupla da Eurofarma. Ricardo Maurício cravou 1min20s507 e ficou no comando da tabela de tempos, à frente também de Daniel Serra.

Ao final desta parte do treino, Gomes acabou ficando de fora, em sétimo, Rubens Barrichello em nono, Cacá Bueno em 10º e Felipe Massa em 13º.

Maurício, Serra, Casagrande, Bruno Baptista, Cesar Ramos e Galid Osman se qualificaram para o Q3.

No início da decisão, Serra deu as boas-vindas, com 1min20s687, seguido de Ramos, Galid, Baptista, Maurício e Casagrande.

Na segunda tentativa, Ricardinho assumiu a liderança, com 1min20s515, formando a primeira fila da equipe de Rosinei Campos. Mesmo após as tentativas com cronômetro zerado, nada mudou. O atual campeão garantiu a pole, seguido de Serra, Casagrande, Ramos, Galid e Baptista.

Grid de largada

Pos. Número Piloto 1 90 Ricardo Maurício 2 29 Daniel Serra 3 83 Gabriel Casagrande 4 30 Cesar Ramos 5 28 Galid Osman 6 44 Bruno Baptista 7 80 Marcos Gomes 8 4 Julio Campos 9 111 Rubens Barrichello 10 0 Cacá Bueno 11 51 Átila Abreu 12 21 Thiago Camilo 13 91 Felipe Massa 14 16 Christian Hahn 15 9 Guga Lima 16 8 Rafael Suzuki 17 18 Allam Khodair 18 5 Denis Navarro 19 10 Ricardo Zonta 20 85 Guilherme Salas 21 11 Gaetano di Mauro 22 33 Nelson Piquet Jr 23 70 Diego Nunes 24 73 Sergio Jimenez 25 117 Matias Rossi 26 48 Tony Kanaan 27 12 Lucas Foresti 28 43 Pedro Cardoso 29 110 Felipe Lapenna 30 54 Tuca Antoniazi 31 88 Beto Monteiro

