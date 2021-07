Stock: Baptista larga em sexto na primeira corrida de Curitiba

Com uma volta de 1:21.210 pelos 3.695 metros da pista do Autódromo Internacional Raul Boesel, em Pinhais, na Grande Curitiba, Bruno Baptista conquistou a sexta posição do grid de largada da primeira das duas provas da sexta etapa da Stock Car Pro Series em 2021.

Na pole position largará Ricardo Maurício (1:20.515), seguido por Daniel Serra (1:20.627), Fabio Casagrande (1:20.939), Cesar Ramos (1:20.985) e Galid Osman (1:21.089).

“Nosso maior desafio foi o fato de termos enfrentado problemas nos dois treinos livres", comentou Baptista. "No primeiro, tivemos um vazamento. Depois, a equipe teve que trocar o câmbio do carro entre as sessões, e só conseguimos andar metade da segunda."

"Treinamos pouco, mas conseguimos um bom resultado na classificação. Vamos largar em uma boa posição e o nosso objetivo nas corridas é o pódio”, concluiu o piloto da RCM Motorsport.

As duas corridas deste domingo (1) serão exibidas ao vivo na Band, no SporTV, no Facebook e YouTube da categoria e na Motorsport.tv

