Stock Car: Ricardo Zonta comemora a pole position no Velocitta

Ricardo Zonta voltou a colocar a RCM-Shell na pole position da Stock Car no Velocitta. O resultado veio quase um ano após a última pole da principal apoiadora dos esportes a motor no Brasil e no mundo, marcado pelo próprio piloto no mesmo Velocitta. O ex-Fórmula 1 voltou a mostrar que tem intimidade com o traçado de Mogi Guaçu (SP). De quebra, foi a quinta pole do paranaense na principal categoria do automobilismo nacional.

“Largar na frente aqui é muito importante, ainda mais largando na linha de dentro. Ano passado perdi uma pole aqui por 0s008s... Especialmente aqui no Velocitta, largar do lado esquerdo da pista é importante demais", disse o campeão mundial de FIA GT.

"Estou muito feliz, mas a chance de chuva é grande, então temos bom trabalho para ter um carro balanceado. Eu estava preocupado: andamos bem aqui ano passado e nesse não começamos tão bem. Mudamos totalmente nossa linha de trabalho para acertar o carro e vim para o quali sem ter 100% de confiança no carro, mas sabia que precisaríamos acertar a máquina pensando não só em uma volta no quali, mas em ter performance no Q1, Q2 e Q3", seguiu.

"Acertamos o caminho e por isso garantimos a pole, é gratificante quando acertamos o trabalho assim", completou ele. O trio de pilotos da petrolífera abriu o dia de atividades na pista com o segundo treino livre previsto para a etapa em que os três pilotos figuraram dentro do top 20: Zonta levou o #10 para a sétima posição, Átila Abreu foi 18º e Galid Osman o 19º. No Q1, Átila e Zonta foram para a pista no primeiro grupo, destinado aos 15 mais bem posicionados do campeonato.

O ex-F1 logo pôs o #10 nas primeiras posições e garantiu a ida ao Q2 com a terceiro marca. Sempre entre os líderes, Zonta seguiu avançando no classificatório e marcou o quarto tempo no Q2, a menos de 0s5 do líder. O Q3 começou com um rival à frente, mas Zonta mostrou sua expertise no Velocitta e garantiu a pole com a marca de 1min31s762. Com ameaça de chuva, as corridas da quarta etapa da Stock Car acontecem neste domingo com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Átila, que enfrentou dificuldades com o acerto, ficou em décimo no grupo e, posteriormente, caiu para 18º com a chegada do grupo 2. Osman, que integrou o grupo final, parte da 26ª colocação para a primeira prova de domingo. Ambos guiam pela equipe Shell V-Power, do chefe Joselmo Barcik.

Átila disse: “Ficamos por pouco mais de um décimo para passar ao Q2, mas há a chance de correr depois de muito tempo no molhado. Se vier chuva e acertarmos a estratégia, tem tudo para ser uma boa corrida."

Galid afirmou: “O carro, mesmo com a utilização dos pneus velhos, era sempre top 3 nos treinos livres. Com o pneu novo, o carro piorou, então estamos tentando entender melhor o que aconteceu a fim de acertar o carro para amanhã. Vamos trabalhar para pontuar o máximo possível, claro. Se tiver a chance de chuva, é importante, largando lá de trás é sempre bom ter essas variações climáticas.”

PROGRAMAÇÃO – STOCK CAR, ETAPA 4: VELOCITTA

Domingo – 15 de maio:

13h40 – Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

14h18 – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

