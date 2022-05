Bernie Ecclestone visita paddock da Stock Car no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

O paddock da Stock Car no Velocitta contou com a presença de visitas ilustres neste domingo: o ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, acompanhado de sua esposa Fabiana Ecclestone, atual vice-presidente de automobilismo da FIA para a América do Sul.

Fabiana assumiu o posto com o início da gestão de Mohammed ben Sulayem como novo presidente da Federação Internacional de Automobilismo, no fim do ano passado e, desde então, Bernie e Fabiana vem se tornando presenças frequentes nos paddocks das principais categorias do automobilismo nacional.

No mês passado, a dupla esteve presente na etapa da Copa Truck em Interlagos, que também contou com corridas da GT Sprint Race e do TCR South America. Mais cedo nesta semana, eles foram à Brasília, na assinatura do contrato do Banco BRB para as operações do Autódromo Internacional Nelson Piquet.

Agora, o casal visita o paddock da principal categoria do automobilismo nacional, que tem a companhia da Copa HB20 e da primeira etapa da Fórmula 4 Brasil.

Cercados por jornalistas, Bernie e Fabiana circularam pelo paddock das categorias, vistoriaram de perto os carros da F4 e foram vistos conversando e tirando fotos com pilotos como Felipe Massa e Nelsinho Piquet, além do jornalista e comentarista da F1 na Band, Reginaldo Leme.

Bernie Ecclestone 1 / 4 Foto de: Carlos Costa Bernie Ecclestone conversa com Reginaldo Leme 2 / 4 Foto de: Carlos Costa Bernie Ecclestone e Fabiana Ecclestone tiram foto com Felipe Massa 3 / 4 Foto de: Carlos Costa Bernie Ecclestone e Fabiana Ecclestone visitam o paddock da F4 Brasil 4 / 4 Foto de: Carlos Costa

COMEÇO DO FIM? Vettel se diz HIPÓCRITA e questiona se vale ficar na F1; entenda o 'DILEMA' do alemão

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: