Rodrigo Baptista é mais um piloto confirmado no grid da Stock Car em 2023. O paulista, que faz sua temporada de estreia na principal categoria do automobilismo brasileiro, foi confirmado pela KTF Sports para o campeonato do ano que vem.

‘Digo’ conseguiu rápida adaptação ao carro da Stock Car, e desde então, conseguiu resultados importantes, como o pódio em Interlagos e as constantes idas ao Q2 e Q3 das classificações.

“Em 2023, farei meu segundo ano na Stock Car, correndo pela KTF. Na minha temporada de estreia, consegui resultados muito bons, como o pódio em Interlagos. Continuarei correndo ao lado do Cacá Bueno, então chegarei para a próxima temporada ainda mais confiante, e na expectativa de construir bons resultados”, disse Rodrigo, que tem os patrocínios de Prolam Termolaminação e Prousiesp.

“Estamos muito felizes em receber o Rodrigo Baptista em nossa equipe. A sua vinda para a KTF reforça o nosso DNA de evolução de pilotos da nova geração e seguiremos com ele um trabalho de aprimoramento de suas grandes habilidades já mostradas nas pistas do Brasil e do exterior”, concluiu Enzo Bortoleto, CEO da KTF.

Antes da estreia pela nova equipe, Rodrigo Baptista encerra a temporada 2022 da Stock Car no dia 11 de novembro, com a etapa de Interlagos.

