A Stock Car Pro Series se prepara para coroar o campeão da temporada 2022 na Super Final, última etapa do campeonato, que será realizada no Autódromo de Interlagos, nos dias 10 e 11 de dezembro. Na esteira da rodada histórica, a categoria mais importante da América do Sul se une novamente à plataforma de leilões Play for a Cause para três ações, sempre com renda revertida para o Instituto Ingo Hoffmann, fundada e presidida pelo maior campeão da Stock Car.

A experiência que está em jogo coloca o fã do esporte a motor dentro do carro-madrinha, dando-lhe a oportunidade de vivenciar toda a adrenalina antes da largada de um ponto de vista único. A ação também engloba o acesso ao camarote/lounge exclusivo da Vicar e a chance de assistir aos treinos e as corridas dos boxes de uma das equipes do grid. O vencedor do leilão terá direito a levar um acompanhante para a Super Final. O lance inicial é de R$ 3.200 e pode ser acessado por meio do site até 5 de dezembro.

Artigos para colecionador

O amante do automobilismo também poderá adquirir dois itens exclusivos da Stock Car: a bandeira quadriculada, que será autografada pelo grande campeão da temporada 2022; e a réplica do troféu da Super Final. A taça é inspirada na Ponte Estaiada, um dos cartões-postais recentes mais famosos de São Paulo. Os dois artigos têm lance inicial de R$ 1.200 cada e ficarão disponíveis até 15 de dezembro. O leilão da bandeira autografada pode ser acessado no link a seguir, enquanto os lances para a réplica do troféu estão disponíveis clicando aqui.

Os leilões são de muita importância para o Instituto Ingo Hoffmann, que já foi beneficiado em mais de R$ 60 mil ao longo da parceria entre Stock Car e a Play for a Cause. A entidade sem fins lucrativos sediada em Campinas (SP) se notabiliza pelo amparo a crianças em tratamento contra o câncer e auxílio às suas respectivas famílias, oriundas de todo o Brasil. O Instituto atua em parceria com o Centro Infantil Boldrini, referência mundial em oncologia infantil.

André Georges, fundador e CEO da Play For a Cause, ressaltou as expectativas para a ação que marca o encerramento da temporada. “É o nosso último leilão de 2022 e convocamos todos os fãs da Stock Car a participar da campanha. São itens e experiências únicas e com muito valor agregado”, comentou André, que ainda agradece a parceria. “Foi um ano de bons resultados junto com a Stock Car. Por isso, aproveito o momento para agradecer a parceria e reforçar a admiração que sentimos por todo o trabalho desenvolvido”, finalizou.

Quatro candidatos ao título

Rubens Barrichello (Full Time Sports), Daniel Serra (Eurofarma-RC), Gabriel Casagrande e Matías Rossi (ambos da A.Mattheis Vogel) chegam a Interlagos como os superfinalistas e candidatos ao título da temporada 2022. Campeão em 2014, Barrichello disputa a decisão na condição de líder do campeonato, com 298 pontos, contra 290 do tricampeão Serra. Detentor do título em 2021, Casagrande soma 288 tentos, enquanto o argentino Matías Rossi vai para a decisão com 268.

As corridas da Super Final serão disputadas no domingo, 11 de dezembro. A primeira prova tem largada prevista para 14h15, enquanto a prova derradeira do campeonato está marcada para 14h55, sempre com 30 minutos mais uma volta de duração, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

