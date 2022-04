Carregar reprodutor de áudio

Dez anos depois de sua última passagem pelo Rio de Janeiro, a Stock Car está de volta à Cidade Maravilhosa. Neste final de semana, um circuito montado no aeroporto do Galeão recebe a terceira etapa da temporada.

A pista de 3.225 metros surge como a nova casa da maior categoria do automobilismo brasileiro no Rio, finalmente substituindo o extinto autódromo de Jacarepaguá, que foi destruído para dar lugar ao Parque Olímpico que sediou o Jogos de 2016.

Allam Khodair, piloto da Blau Motorsport, foi o vencedor da corrida histórica prova que marcou a despedida de Jacarepaguá, em 2012. A prova foi disputada no dia 15 de julho daquele ano. O Japonês Voador largou na pole e liderou de ponta a ponta.

“Foi uma prova muito marcante na minha carreira. Nosso ritmo era tão forte que lembro que cruzei a linha com quase dez segundos de vantagem em relação ao segundo colocado”, relembrou Khodair. “Para mim, foi especial vencer aquela prova, pois Jacarepaguá era um autódromo cheio de histórias e muito importante para o automobilismo nacional. Ter feito parte dessa história é algo que marcou minha carreira para sempre”, disse. Thiago Camilo, segundo colocado, e Ricardo Maurício, em terceiro, completaram o pódio daquela prova.

Allam Khodair vence em Jacarepaguá Photo by: Divulgacao

Dez anos depois, muita coisa mudou na Stock Car. Os carros evoluíram em termos de segurança, ficaram esteticamente mais próximos dos carros de rua, o câmbio em formato de alavanca deu lugar ao câmbio borboleta, o push-to-pass foi introduzido para dar mais emoção às disputas por posição entre outras inovações tecnológicas introduzidas na competição. Dos 31 pilotos que compuseram o grid que acelerou na última passagem da Stock Car pelo Rio, apenas 12 ainda seguem competindo.

“De lá para cá a categoria só cresceu, atraiu novas marcas, pilotos renomados e eu me sinto muito orgulhoso de ainda estar no grid da Stock Car e ainda brigando por vitórias. Se me despedi de Jacarepaguá com vitória, agora quero ser o primeiro vencedor do GP do Galeão”, finalizou Khodair.

