A temporada 2025 da Stock Car começa a ganhar forma com as equipes finalizando os 31 carros da nova geração que irão acelerar pela primeira vez neste fim de semana na abertura da categoria em Interlagos. E foi a vez de Rubens Barrichello entrar no cockpit do novo Toyota Corolla Cross #111 pela primeira vez para fazer sua posição de banco na sede da equipe Fulltime.

O bicampeão da maior categoria do esporte a motor no Brasil não escondeu a ansiedade para acelerar mais uma vez em Interlagos neste fim de semana, uma vez que a expectativa da categoria é entregar carros mais velozes e tecnológicos, inaugurando uma nova era na Stock Car.

Para mais esta página de sua carreira nas pistas, Barrichello novamente conta com a Mobil como patrocinadora principal. O vínculo do patrocinador com o piloto da equipe Fulltime chega a dez anos na atual temporada, uma marca recorde tanto para o competidor quanto para a equipe.

A Stock Car terá uma programação especial neste fim de semana em São Paulo, para que equipes e pilotos possam tirar o máximo de informações dos novos SUVs da categoria. Serão cinco treinos livres, uma tomada de tempo e apenas uma corrida no domingo. A prova será exibida ao vivo pela Band e canais Sportv, bem como plataforma digital da categoria.

Rubens Barrichello disse: “Eu, na verdade, tinha visto muitas fotos e muitos vídeos e vinha pedindo ao Mauricio [Ferreira, chefe da equipe Fulltime] para fazer a posição de banco. Ele me explicava que tinha muita coisa para fazer no carro novo, então esperei até o último momento e agora aconteceu".

"Na minha história, com 47 anos de profissão, sempre tive um friozinho na barriga com a perspectiva de andar pela primeira vez. É essa paixão que me motiva, então é muito importante essa parte de fazer o banco, pois com certeza vai ser um carro muito mais eficiente, gostoso, mais moderno e mais rápido de guiar. Então esse friozinho está aqui”.

Stock Car - Etapa 1 - Interlagos:

Sexta-feira, 2 de maio

11h50 – Shakedown

13h10 – Treino Livre 1

15h05 – Treino Livre 2

17h00 – Treino Livre 3

Sábado, 3 de maio

09h00 – Treino Livre 4

11h35 – Treino Livre 5

14h45 – Classificação

Domingo, 4 de maio

12h10 – Corrida (50 minutos + 1 volta

