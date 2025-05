A etapa de abertura da Stock Car 2025 marca a chegada de uma nova geração de carros e também o ano em que o atual tricampeão Gabriel Casagrande vai em busca de mais um título. O piloto da equipe AMattheis Vogel volta ao Autódromo de Interlagos, palco em que garantiu os seus três títulos nas temporadas de 2021, 2023 e 2024, todos com muita festa no pódio.

“Entrando em minha 12ª temporada na Stock Car. Estou muito animado, agora como o mais jovem tricampeão da categoria. E mais uma vez começando com um ‘alvo nas costas’, com todos querendo o nosso lugar de atual campeão", disse Casagrande.

"Estou muito confiante pelo trabalho que tenho visto da equipe AMattheis Vogel. Seguimos com o mesmo time em que conquistei os três títulos e agradeço todos os patrocinadores por confiarem no nosso trabalho”.

Casagrande soma 12 vitórias, nove poles e 42 pódios em sua história na Stock Car. O piloto paranaense de 30 anos admite que vive uma grande expectativa para guiar o Chevrolet Tracker #83 pela primeira vez no treino desta sexta-feira em Interlagos.

“Com certeza faremos de tudo para trazer os melhores resultados e é um início de projeto totalmente novo na Stock Car. Os novos carros estão animando bastante os pilotos e as equipes. Estou ansioso pelo nosso primeiro treino, certamente teremos muitos desafios e aprendizados com esse carro, mas vamos trabalhar muito para conquistar os melhores resultados”, completa Casagrande.

As atividades da Stock Car em Interlagos serão abertas nesta sexta-feira (2), com três treinos livres. O sábado contará com mais dois ensaios e a classificação que determinará as posições de largada, a partir das 14h45. A corrida que abre a temporada 2025 está marcada para 12h10 de domingo, e contará com transmissão de Band, Sportv e YouTube.

