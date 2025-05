A Cavaleiro Full Time confirmou oficialmente o retorno de Denis Navarro para a temporada 2025 da Stock Car Pro Series. A parceria entre piloto e equipe, que começou em 2018, ganha um novo capítulo após um ano de hiato, marcando o reencontro entre o experiente paulista e o time.

Com uma carreira sólida no automobilismo nacional, Denis acumula passagens por categorias como Fórmula 3 Sul-Americana, Fórmula Renault 2.0 e o Campeonato Brasileiro de Marcas. Desde 2011, construiu sua trajetória na Stock Car, onde se consolidou como um competidor consistente e combativo.

“Estou muito feliz em voltar nessa nova fase da Stock Car, encarando um novo desafio. Desde o ano que saí, o Beto e eu estávamos trabalhando juntos para viabilizar esse retorno. Agora é foco total para alcançar bons resultados e fazer dessa mais uma fase longa e vitoriosa”, afirmou Navarro.

Beto Cavaleiro, fundador da Cavaleiro Sports e responsável pela parceria com a Full Time, de Maurício Ferreira, celebrou o retorno do piloto: "Fico muito feliz com o retorno do Denis, que ficou uma temporada fora da Stock Car e que temos uma relação bem estreita de amizade. A volta dele era um objetivo e ele está sendo concretizado!"

O retorno de Denis Navarro reforça o compromisso da Cavaleiro Full Time em buscar resultados expressivos na próxima temporada para consolidar sua posição entre as principais forças da Stock Car.

A temporada 2025 da Stock Car Pro Series começa no próximo dia 4 de maio, com a etapa de abertura marcada para o icônico circuito de Interlagos.

GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!