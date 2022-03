Carregar reprodutor de áudio

Rubens Barrichello manteve o bom desempenho em Goiânia e conquistou a pole position para a Corrida 1 da Stock Car Pro Series na seção 'oval' do circuito. O campeão de 2014 anotou um tempo de 0:50.111 e foi o mais rápido do treino classificatório deste sábado (19).

Matías Rossi o acompanha na primeira fila, seguidos de César Ramos e Ricardo Zonta na segunda e Júlio Campos com Bruno Baptista na terceira. Rafael Suzuki, Tony Kanaan, Ricardo Maurício e Nelson Piquet Jr. completam o top 10.

Barrichello anotou um tempo de 0:50.111 logo no início do treino, saindo com o Grupo 1, o que o colocou em boa posição e pressionou seus adversários. Rossi, que saiu no mesmo pelotão, ficou apenas a 0s145 do piloto da Full Time.

O terceiro colocado só veio do Grupo 6, com Ramos, que anotou 0:50.267 com seu Corolla da Ipiranga. Campos foi à pista com o pelotão seguinte, mas ficou um pouco acima do tempo de Rubinho, na casa de 0s220.

Zonta tomou a quarta colocação de Campos quando chegou sua vez, com o Grupo 8. O piloto da RCM também não conseguiu baixar a casa de dois décimos, mas superou o rival da Lubrax.

O último grupo, formado Gabriel Casagrande, Thiago Camilo e Daniel Serra não conseguiu bater o tempo de Barrichello, com o atual campeão cravando apenas a 12ª colocação. Com isso, a pole position estava definida. O top 5 também não mudou.

Grid de largada da Corrida 1 da etapa de Goiânia:

Pos. No. Piloto Equipe Carro Melhor volta Diff. 1 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 50.111 - 2 117 Matias Rossi AMattheis Vogel Motorsport Corolla 50.256 145 3 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 50.267 156 4 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 50.276 165 5 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.331 220 6 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 50.354 243 7 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 50.375 264 8 6 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 50.380 269 9 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 50.399 288 10 33 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing Corolla 50.411 300 11 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 50.437 326 12 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 50.448 337 13 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 50.453 342 14 73 Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli Corolla 50.459 348 15 19 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 50.475 364 16 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 50.513 402 17 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 50.527 416 18 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 50.531 420 19 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 50.573 462 20 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 50.578 467 21 43 Pedro Cardoso Crown II Racing Cruze 50.585 474 22 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 50.610 499 23 85 Guilherme Salas KTF Racing Cruze 50.720 609 24 101 Gianluca Petecof Full Time Sports Corolla 50.795 684 25 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 50.835 724 26 3 Digo Baptista Crown Racing Cruze 50.954 843 27 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 50.985 874 28 88 Beto Monteiro Scuderia Chiarelli Corolla 50.987 876 29 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 51.027 916 30 121 Felipe Baptista KTF Racing Cruze 51.034 923 31 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 51.098 987 32 22 A.Moraes Jr Hot Car Competições Cruze 51.212 1.101 33 55 Renato Braga RKL Competições Cruze 51.231 1.120 34 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze - -

