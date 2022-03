Carregar reprodutor de áudio

Rubens Barrichello e Goiânia definitivamente casam de forma perfeita na Stock Car Pro Series. Dono de seis vitórias no Autódromo Internacional Ayrton Senna, o campeão da temporada 2014 garantiu mais um feito ao conquistar a quinta pole position na capital goiana.

No primeiro grupo da sessão classificatória realizada na tarde deste sábado, dia 19, no circuito do anel externo, o piloto da Full Time Sports não deixou pedra sobre pedra: marcou 50s111 em sua melhor volta e garantiu a pole position.

“Eu não sei se compro uma casa ou um terreno aqui. Adoro esse lugar”, disse ele. “Por mim, faríamos muito mais corridas aqui. E essa coincidência de números é algo incrível. As coisas vão se somando. Tomara que continue dando certo”, completou Barrichello, que, com as seis vitórias, é o maior vencedor do traçado goiano ao lado de Ricardo Maurício.

Das 14 poles de Rubinho na Stock Car, cinco delas foram obtidas em Goiânia: 2014, 2016, 2020, 2021 e, novamente, em 2022. Dentre os 33 pilotos que fizeram a classificação em no Autódromo Internacional Ayrton Senna, 31 andaram no mesmo segundo, o que indica mais uma temporada competitiva na categoria.

Rubens Barrichello comemora vitória em Goiânia Photo by: Victor Eleutério

O pole position revelou a emoção de conquista mais uma pole: “estou muito alegre. Se eu falar que estou emocionado, vou ficar com a voz embargada. Passa o tempo, a gente tem altos e baixos, mas que felicidade poder marcar essa pole”, disse Barrichello. “O mais legal é ter a competitividade para amanhã e poder continuar no topo aqui em Goiânia, que é muito gostoso”, destacou o piloto, que completa 50 anos em maio.

A primeira das duas provas que fazem parte da segunda etapa do campeonato tem largada neste domingo, a partir de 15h10, com transmissão no Motorsport.TV.

F1 AO VIVO: LECLERC bate VERSTAPPEN e faz pole; tudo sobre a classificação no BAHREIN | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - TELEMETRIA: Rico Penteado fala de pré-temporada e favoritos no Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: