Stock Car: Saiba os horários e como assistir a etapa de Goiânia

A Stock Car Pro Series volta com tudo para a próxima etapa, desta vez em Goiânia, no Autódromo Ayrton Senna. A maior categoria do automobilismo brasileiro passou por Interlagos no mês passado, com a volta da Corrida de Duplas e, desta vez, terá uma rodada ‘normal’.

A novidade fica por conta do uso do traçado do anel externo do autódromo, trazendo um desafio adicional.

A liderança neste momento é de Gabriel Casagrande, o atual campeão, com 41 pontos. Daniel Serra é o segundo colocado com 32, seguido de Thiago Camilo com 31. O piloto da Eurofarma não participará dos treinos e da classificação, já que estará em Sebring, com a etapa do IMSA. No domingo, ele desembarca na capital goiana para correr.

A etapa de Goiânia mais uma vez contará com a transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv em português, inglês e russo.

Confira os horários (Brasília)

Sexta-feira, 18 de março

9h – Stock Series – Shakedown

9h25 – Stock Car Pro Series – Shakedown

11h15 – Stock Car Pro Series – Treino dos Rookies

13h45 – Stock Car Pro Series – 1º treino, 1º Grupo

14h25 – Stock Car Pro Series – 1º treino, 2º Grupo

Sábado, 19 de março

10h25 – Stock Car Pro Series – 2º treino, 1º Grupo

11h05 – Stock Car Pro Series – 2º treino, 2º Grupo

14h30 – Stock Car Pro Series – Classificação

Domingo, 20 de março

15h10 – Stock Car Pro Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

15h37 – Stock Car Pro Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)