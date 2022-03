Stock Car: Matías Rossi estreia pela AMattheis Vogel em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Representante argentino no grid da Stock Car, Matías Rossi inicia sua história na equipe AMattheis Vogel neste final de semana na etapa de Goiânia (GO), marcada para o Autódromo Internacional Ayrton Senna. O piloto do Toyota Gazoo Racing está bem adaptado à categoria brasileira e agora correrá no time que conquistou o último título de pilotos, fazendo parceria com Gabriel Casagrande.

“A expectativa para essa estreia é muito grande, pelo fato de poder correr pela primeira vez com a equipe A.Mattheis Vogel. Uma rodada dupla que vai ser no anel externo, o que é bem interessante. Acho as corridas aí muito emocionantes por ter mais vácuo, o que é importante para as ultrapassagens”, disse Rossi.

Matías, inclusive, fez sua estreia na categoria justamente no autódromo localizado na capital goiana, na temporada 2020. Na época, porém, ele guiou no traçado misto. Em 2021, o argentino acelerou pela primeira vez no anel externo e conseguiu largar na quinta fila do grid.

“Estou com muita vontade de começar a segunda etapa da temporada. Para mim é a primeira etapa, pois não pude estar presente em Interlagos. Muita expectativa em trabalhar com a equipe, que é a atual campeã com meu companheiro de time, Gabriel Casagrande. Vamos nos conhecer melhor a cada etapa e com certeza realizar um bom trabalho”, concluiu Rossi.

