Carregar reprodutor de áudio

Como já diria Gilberto Gil, "o Rio de Janeiro continua lindo", e agora a Cidade Maravilhosa volta a ser palco do automobilismo com o retorno da Stock Car Pro Series. Neste fim de semana, será realizado o GP do Galeão, primeira corrida na cidade carioca desde a despedida do Autódromo de Jacarepaguá em 2012.

O circuito, que recebe o nome de Cacá Bueno, um dos maiores nomes da história da categoria, será construído dentro do Aeroporto RIOGaleão, um dos mais importantes do pais. Homenageando a importância do Rio para o esporte a motor, todos os setores da pista recebem o nome de locais históricos como Gávea, Jacarepaguá, Petrópolis e mais.

Esta será a terceira etapa da temporada 2022, após a Corrida de Duplas em Interlagos e a corrida no anel externo de Goiânia. E o campeonato chega ao Rio mais embolado do que nunca. Gabriel Casagrande lidera com 63 pontos, apenas um a mais que Thiago Camilo, enquanto Rubens Barrichello é o terceiro com 56 após o final de semana perfeito em Goiânia.

A etapa do Rio de Janeiro mais uma vez contará com a transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv da classificação e da corrida, em português, inglês e russo.

Confira os horários do GP do Galeão no Rio de Janeiro:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sábado 08h50 Treino Livre 1 Sábado 09h55 Treino Livre 2 Sábado 12h50 YouTube Stock Car Treino Classificatório Sábado 15h40 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 1 Domingo 13h20 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 2 Domingo 13h57 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Button critica extensão do novo contrato de Norris com a McLaren; entenda o 'caso'

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: