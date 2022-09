Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car realizou neste domingo a rodada dupla da etapa do Velocitta, a oitava do campeonato de 2022. Com os pegas se intensificando, uma série de ocorrências aconteceram durante a corrida e tiveram seus desdobramentos horas após o agito da bandeira quadriculada.

Julián Santero, que estreou neste fim de semana, foi o campeão nesse quesito. O argentino foi punido nas duas corridas por queima de largada, resultando em um acréscimo de 20 segundos em cada uma, além de ter sido penalizado após incidente com Gabriel Casagrande em 5 segundos. Resumindo: do sexto lugar na corrida 1 ele caiu para o 16º e do segundo lugar na corrida 2, ele caiu para o nono.

Galid Osman ‘encontrou’ Felipe Massa durante o pit stop obrigatório na segunda corrida e também perdeu 20 segundos, o puxando para a 22ª posição.

Quem também queimou as duas largadas foi Sergio Jimenez, caindo para o 15º lugar na primeira prova. Na segunda prova ele já havia abandonado.

Confira como ficaram os resultados finais e a classificação do campeonato, que tem Casagrande como líder, além de Matías Rossi (terceiro) estar a dois pontos de Daniel Serra, segundo colocado. Vale lembrar que não estão computados os descartes.

Corrida 1

Pos # Piloto Equipe 1 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições 2 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 3 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 4 18 Allam Khodair Blau Motorsport 5 117 Matias Rossi A Mattheis Vogel Motorsport 6 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 7 43 Pedro Cardoso Crown II Racing 8 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 9 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel Motorsport 10 70 Diego Nunes Blau Motorsport 11 121 Felipe Baptista KTF Racing 12 33 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing 13 12 Lucas Foresti KTF Sports 14 68 Julian Santero Full Time Sports 15 73 Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli 16 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 17 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 18 0 Cacá Bueno Crown Racing 19 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 20 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 21 19 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 22 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 23 51 Átila Abreu Shell V-Power 24 3 Digo Baptista Crown Racing 25 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 26 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 27 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 28 11 Gaetano Di Mauro KTF Sports 29 28 Galid Osman Shell V-Power 30 6 Tony Kanaan Full Time Bassani

Corrida 2

Pos # Piloto Equipe 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 2 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 3 11 Gaetano Di Mauro KTF Sports 4 51 Átila Abreu Shell V-Power 5 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 6 33 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing 7 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 8 117 Matias Rossi A Mattheis Vogel Motorsport 9 68 Julian Santero Full Time Sports 10 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 11 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 12 43 Pedro Cardoso Crown II Racing 13 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 14 6 Tony Kanaan Full Time Bassani 15 70 Diego Nunes Blau Motorsport 16 18 Allam Khodair Blau Motorsport 17 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel Motorsport 18 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 19 19 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 20 12 Lucas Foresti KTF Sports 21 3 Digo Baptista Crown Racing 22 28 Galid Osman Shell V-Power

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO

P Num Piloto Equipe Pontos 1 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport 222 2 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 203 3 117 Matias Rossi AMattheis Vogel Motorsport 201 4 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 189 5 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 175 6 11 Gaetano di Mauro KTF Sports 168 7 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 162 8 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 162 9 33 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing 148 10 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 140 11 85 Guilherme Salas KTF Racing 136 12 110 Felipe Lapenna Hot Car Competicoes 119 13 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 119 14 18 Allam Khodair Blau Motorsport 116 15 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 110 16 70 Diego Nunes Blau Motorsport 99 17 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 96 18 51 Átila Abreu Shell V-Power 93 19 28 Galid Osman Shell V-Power 84 20 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 82 21 6 Tony Kanaan Full Time Bassani 70 22 121 Felipe Baptista KTF Racing 70 23 0 Cacá Bueno Crown Racing 69 24 19 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 68 25 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 66 26 73 Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli 64 27 43 Pedro Cardoso Crown II Racing 47 28 12 Lucas Foresti KTF Sports 47 29 101 Gianluca Petecof Full Time Sports 42 30 74 Felipe Fraga Eurofarma-RC 25 31 68 Julian Santero Full Time Sports 19 32 3 Digo Baptista Crown Racing 19 33 35 Gabriel Robe RKL Competicoes 11 34 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competicos 9 35 88 Beto Monteiro Scuderia Chiarelli 7 36 122 Andres Jakis Full Time Sports 7 37 7 Thiago Vivacqua RKL Competicoes 4 38 86 Gustavo Frigotto RKL Competicoes 3 39 55 Renato Braga RKL Competicoes 0 40 22 A.Moraes Jr Hot Car Competicoes 0

