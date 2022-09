Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, Thiago Vivacqua busca sua primeira vitória do DTM Trophy, categoria de acesso ao DTM, na etapa da Bélgica. O carioca de 25 anos acumula três pódios na temporada e ocupa o terceiro lugar na classificação em seu ano de estreia no campeonato.

A categoria conta com cinco modelos diferentes de carros: Audi R8, Mercedes-AMG, BMW M4, Porsche 718 Cayman, Aston Martin Vantage e Toyota Supra. Ao todo 20 pilotos alinham no grid do evento conjunto com o DTM.

O DTM Trophy é composto por carros GT4, contempla duas provas por etapa, cada uma com 30 minutos de duração e o grid é formado em duas classificações separadas. A competição oferece uma premiação de 120 mil euros para o piloto campeão.

Spa-Francorchamps é uma das pistas favoritas do brasileiro que já subiu ao pódio na Fórmula Renault e Fórmula 3 no traçado belga de 7.004 metros. Thiago Vivacqua compete pela Heide Motorsport, o brasileiro foi convidado para substituir um dos pilotos da equipe nas primeiras três etapas, no entanto, o ótimo resultado do jovem de 25 anos garantiu um assento para toda a temporada.

Diante das excelentes apresentações do melhor piloto da Audi no certame, o Grupo ATB, atuante no seguimento de telecomunicações, principalmente através da empresa Pombo Fibra apoia o piloto Thiago Vivacqua nesta jornada no velhor continente.

A empresa Pombo fibra é o mais novo provedor de internet da região sudeste do Brasil e tem na tecnologia e velocidade grandes similaridades com o segmento automotor. A empresa acredita que este investimento ajudará o Thiago a conquistar vitórias par ao Brasil.

A etapa da Bélgica do DTM Trophy prevê duas sessões de treino livre na sexta-feira. No sábado acontece o classificatório e corrida 1, programação que se repete no domingo para a disputa da segunda prova da quinta etapa. As provas serão transmitidas ao vivo pelo canal do Youtube do DTM.

Thiago disse: “Expectativa positiva para a etapa, a previsão indica chuva forte durante todo o fim de semana, é uma situação em que andamos bem em outras etapas. Spa é uma pista que tenho boas recordações em termos de resultado, conquistei pódio na F-Renault, F-3 e estou confiante.”

“Sigo em busca da primeira vitória no campeonato, confesso que não tivemos sorte, fui abalroado quando liderava em Norisring, mas continuamos trabalhando forte porque tenho certeza de que o fim de semana será ótimo", completou.

Programação da etapa

Sexta-feira, 09 de setembro

01h20 - Treino coletivo 1

04h45 – Treino coletivo 2

Sábado, 10 de setembro

00h35 - Classificação

05h15 – Corrida 1

Sábado, 11 de setembro

00h45 – Classificação 2

05h15 – Corrida 2

