A chuva não deu trégua neste domingo (24) no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e causou o adiamento da corrida principal da segunda etapa da temporada 2024 da Stock Car Pro Series.

Segundo colocado no grid e um dos destaques do campeonato, o piloto Felipe Baptista, da equipe Texaco Racing, aprovou a decisão e agora aguarda ansioso para voltar a acelerar o seu Corolla #121.

Os organizadores e comissários de prova esperaram por duas horas a melhoria das condições, mas por questões de segurança - em virtude da chuva constante e acúmulo de água em alguns pontos da pista - optaram pelo adiamento da prova para junho, quando a Stock Car retornará ao Velocitta, para a disputa da quinta etapa da temporada. Além das corridas já previstas para a etapa, haverá uma prova extra, com o grid de largada que foi definido neste sábado (23).

“Nas voltas que demos na chuva, antes de alinhar para o grid, realmente, estava difícil de andar. Pensando na segurança de todos, acredito que foi a melhor decisão”, declarou o piloto.

Pole position e vencedor da corrida principal em Goiânia (GO), na abertura da temporada, Baptista também esteve bem próximo da pole no Velocitta e deixou a pista muito satisfeito com o lugar na primeira fila do grid e a performance do carro no circuito, mesmo levando o lastro de 20 kg no carro.

“Conseguimos acertar e desenvolver o carro ao longo do final de semana e ele estava muito bom. Então, estou animado e confiante com a próxima etapa aqui, independentemente da condição de pista que tivermos de enfrentar em junho”, destacou o piloto que está em sexto lugar na tabela, entre os 28 pilotos da categoria, com 105 pontos.

Na corrida sprint de sábado, após largar em 11º pelo grid invertido, Felipe finalizou a prova em sétimo lugar. No entanto, o piloto foi punido em 20 segundos em virtude de um incidente e caiu para 20º. A equipe, no entanto, já manifestou o interesse de entrar com recurso, solicitando a revisão da decisão.

O foco de Felipe Baptista se volta agora para a próxima etapa da temporada, que acontecerá no dia 21 de abril, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A pista foi o palco da primeira pole e vitória do piloto na categoria, em 2022.

“Estou muito otimista para andar em Interlagos. Acredito que seguiremos mostrando um desempenho tão bom como o que tivemos no Velocitta e em Goiânia”, finalizou.

