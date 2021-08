Apesar de apenas um pódio em toda a etapa, com o segundo lugar de Daniel Serra na primeira corrida, a equipe Eurofarma-RC sai da segunda etapa de Curitiba da Stock Car Pro Series na liderança do campeonato com o próprio Serra.

Serra foi o único da equipe a pontuar nas duas corridas, com um segundo na primeira corrida e sexto na segunda. Já o atual campeão, Ricardo Maurício, foi sétimo e décimo nono.

Daniel Serra acredita que seus resultados são bons, pensando a longo prazo no campeonato.

"Foi bom perdemos um ponto para o Casagrande, mas, olhando friamente, conseguimos marcar muitos pontos na corrida 1. Na segunda, a largada foi boa, mas acabamos perdendo muitas posições porque foi uma loucura ali. Mas é isso, temos que continuar marcando bons pontos para pensar no campeonato".

Já Ricardo Maurício falou sobre os pontos como controle de danos, já que uma batida na relargada da primeira corrida danificou a aerodinâmica de seu carro.

"Fizemos uma boa largada na primeira corrida até a entrada do safety car porque na relargada e eu tomei uma batida forte na traseira do meu carro e acabou danificando a aerodinâmica".

"Com isso, meu carro perdeu muita velocidade de reta e ficou difícil acompanhar os outros pilotos e acabei tendo que usar muito push to pass para me manter na frente e seguir com a estratégia".

"Na segunda corrida com o grid invertido eu estava em quarto lugar, a largada não foi muito boa, teve um acidente entre dois pilotos na curva um, eu não consegui parar o carro e acabei acertando o carro da frente o que fechou a entrada de ar, perdendo ainda mais rendimento. A partir daí eu fiquei na pista só para marcar mais alguns pontos no campeonato".

