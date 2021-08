Da pole à vitória. Rafael Suzuki entregou uma boa performance na primeira corrida da sétima etapa da Stock Car Pro Series para voltar à vencer na categoria, agora no anel externo do traçado de Curitiba.

Suzuki segurou os líderes do campeonato a corrida toda e se aproveitou do safety car nos minutos finais para criar as condições necessárias para buscar a vitória, com Daniel Serra em segundo e Gabriel Casagrande em terceiro.

Falando com o Motorsport.com após a segunda corrida do domingo, quando terminou em segundo, Suzuki dedicou a vitória do domingo à equipe e falou sobre seus objetivos com a categoria.

"Eu dedico essa vitória, esse dia, à equipe, porque eles fizeram um trabalho fantástico. Me deram um carro super rápido. Estou aliviado e feliz por ter entregue isso hoje para eles".

"Meu objetivo é sempre estar na frente lutando contra os melhores pilotos. Hoje foi muito legal disputar com o [Daniel] Serra e o [Gabriel] Casagrande. São dois pilotos que ocupam as primeiras posições do campeonato, e não é a toa".

Com as próximas etapas da Stock a mais de um mês de distância, Suzuki, que sai de Curitiba como o maior pontuador do domingo, quer manter a boa forma.

"Acredito que agora é hora de descansar e pensar, para manter a boa fase nas próximas corridas".

