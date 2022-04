Carregar reprodutor de áudio

Vencedores das duas corridas da Stock Car no Rio de Janeiro neste domingo, os pilotos Daniel Serra e Ricardo Maurício exaltaram a equipe Eurofarma após o evento que marcou o retorno da categoria à capital fluminense depois de 10 anos.

"Vencemos no Galeão! Obrigado pelo trabalho, Eurofarma e Team RC! É para você, mãe", escreveu Serra em suas redes sociais, dedicando o triunfo a sua mãe e mencionando o aeroporto internacional do Rio, onde foi montada a pista.

Já Maurício postou o seguinte: "Final de semana com bons resultados e pontos para o campeonato. Fechamos a segunda prova com vitória e a primeira corrida com a terceira posição. Queria agradecer todo o trabalho da equipe, nosso time, a Eurofarma. Deixar meus parabéns e obrigado a todos."

'Ricardinho', aliás, precisou esperar um pouco para celebrar o triunfo no Rio. Inicialmente, o piloto havia ficado com o segundo lugar da corrida, que teve Marcos Gomes como primeiro competidor a cruzar a linha de chegada.

O representante da Cavaleiro Sports, porém, realizou a ultrapassagem sobre Maurício durante período de vigência de bandeira amarela, de modo que recebeu um acréscimo de cinco segundo em seu tempo de prova e caiu para sexto. Ele anunciou que vai recorrer da decisão.

.

Pos Piloto Equipe Voltas Tempo Diferença 6 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 21 31:55.710 1 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 21 31:58.210 2.500 2 Bruno Baptista RCM Motorsport 21 31:59.748 1.538 3 Gaetano Di Mauro KTF Sports 21 32:00.093 0.345 4 Gianluca Petecof Full Time Sports 21 32:00.372 0.279 5 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel Motorsport 21 32:00.560 0.188 7 Guilherme Salas KTF Racing 21 32:01.759 1.199 8 Daniel Serra Eurofarma-RC 21 32:04.846 3.087 9 Allam Khodair Blau Motorsport 21 32:06.538 1.692 10 Átila Abreu Shell V-Power 21 32:07.226 0.688 11 Felipe Baptista KTF Racing 21 32:08.511 1.285 12 Denis Navarro Cavaleiro Sports 21 32:08.695 0.184 13 Pedro Cardoso Crown II Racing 21 32:10.376 1.681 14 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing 21 32:11.853 1.477 15 Cacá Bueno Crown Racing 21 32:14.314 2.461 16 Tony Kanaan Full Time Bassani 21 32:15.868 1.554 17 Digo Baptista Crown Racing 21 32:16.798 0.930 18 Thiago Camilo Ipiranga Racing 21 32:20.661 3.863 19 Thiago Vivacqua RKL Competições 21 32:26.752 6.091 20 Felipe Lapenna Hot Car Competições 20 32:29.533 1 Lap 21 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 18 28:44.799 2 Laps 22 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 18 31:10.298 2:25.499 23 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 15 25:21.269 3 Laps Lucas Foresti KTF Sports 12 21:29.940 3 Laps Rafael Suzuki Full Time Bassani 5 9:50.865 7 Laps Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli 4 8:49.461 1 Lap Cesar Ramos Ipiranga Racing 0 4 Laps Matias Rossi A Mattheis Vogel Motorsport 0 0.414 Ricardo Zonta RCM Motorsport 0 1.488 Galid Osman Shell V-Power 0 0.571 Rubens Barrichello Full Time Sports 0 Diego Nunes Blau Motorsport 0 Beto Monteiro Scuderia Chiarelli 0 Renato Braga RKL Competições 0

Veja como foi o GP do Galeão, etapa da Stock Car no Rio de Janeiro:

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: