Após uma década de ausência, o GP Galeão festejou a volta do automobilismo ao Rio de Janeiro com duas corridas bastante movimentadas e emocionantes neste domingo no Circuito Cacá Bueno, instalado na pista 10/28 do Aeroporto Internacional RIOgaleão Tom Jobim.

Em dia protagonizado por dois tricampeões da Stock Car Pro Series, Daniel Serra e Ricardo Maurício, ambos da Eurofarma-RC, saíram da Cidade Maravilhosa com as vitórias nas Corridas 1 e 2, respectivamente. Serrinha ainda assumiu a liderança do campeonato e agora soma 99 pontos, um a mais que o atual campeão, Gabriel Casagrande.

Ricardinho, porém, deixou o Rio de Janeiro como o maior pontuador da etapa. Terceiro colocado na Corrida 1, o tricampeão conquistou a vitória na segunda prova do dia depois que Marcos Gomes, da Cavaleiro Sports, foi punido em 5 segundos, após passar Maurício na Curva Petrópolis, quando o trecho era sinalizado por bandeira amarela. Com isso, Ricardinho concluiu o fim de semana com 46 pontos.

Veja como está a tabela do campeonato após a 3ª etapa de 2022

Posição Piloto Pontos 1 Daniel Serra 99 2 Gabriel Casagrande 98 3 Thiago Camilo 78 4 Ricardo Maurício 74 5 Cesar Ramos 63 6 Gaetano di Mauro 59 7 Rubens Barrichello 56 8 Bruno Baptista 55 9 Marcos Gomes 51 10 Rafael Suzuki 50 11 Átila Abreu 43 12 Guilherme Salas 41 13 Julio Campos 40 14 Allahm Khodair 38 15 Ricardo Zonta 35 16 Nelsinho Piquet 34 17 Tony Kanaan 33 18 Felipe Baptista 32 19 Denis Navarro 31 20 Galid Osman 28 21 Matías Rossi 26 22 Diego Nunes 24 23 Gianluca Petecof 23 24 Pedro Cardoso 23 25 Felipe Massa 21 26 Sergio Jimenez 19 27 Cacá Bueno 18 28 Rodrigo Baptista 10 29 Felipe Lapenna 7 30 Lucas Foresti 3 31 Gustavo Frigotto 2 32 Thiago Vivacqua 2

Veja como foram as corridas no Rio de Janeiro

