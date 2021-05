Stock Car: Serra é punido terá que largar em último em Interlagos

Daniel Serra terá que largar da última posição na corrida 1 da etapa da Stock Car neste domingo no Autódromo de Interlagos. O tricampeão da categoria foi desclassificado do treino qualificatório, após vistoria realizada depois da sessão. O carro #29 da Eurofarma não carregava o peso mínimo necessário previsto no regulamento. Como líder do campeonato, Serrinha teria que ter 30 quilos a mais em seu equipamento, mas a questão está em outro dispositivo. Ele largaria da quarta posição.

De acordo com a equipe, a diferença está na peça de chumbo de três quilos que todos os carros da Chevrolet levam para se equalizarem aos Toyotas, já que o equipamento da marca norte-americana é mais leve que o de seu concorrente.

O chefe da equipe, Rosinei Campos, o Meinha, explicou:

“Houve uma situação com o carro do Daniel no Q2 e ele quase rodou, na hora ele não soube relatar exatamente o que havia acontecido”, disse Rosinei. “Imaginamos que esse possa ter sido o momento em que perdemos essa peça. Não temos uma explicação exata, mas, imaginamos que por ser de chumbo, ela possa ter amassado e o parafuso se soltou.”

“Somos uma equipe que preza pela transparência, todas as nossas vitórias são fruto de muito trabalho sério e jamais poríamos nossa reputação ou nossos pilotos em risco. Chegamos a procurar a peça pela pista, mas, já estava noite e não conseguimos encontrar. Vamos aprender com isso e alertar a categoria para o risco dessa fixação.”

“E também seguir em frente, hoje é outro dia, temos duas corridas, vamos lutar para tentar salvar o maior número de pontos.”

