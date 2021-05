Após garantir a primeira posição no grid de largada para a primeira corrida deste domingo da Stock Car, Gabriel Casagrande disse que conquistar pole é mais difícil que vencer corridas.

Casagrande fez 1min39s800 durante o Q3 no sábado (15) e superou Allam Khodair por 0s005 para garantir a pole para a corrida 1 da etapa de Interlagos. A segunda fila será composta por Diego Nunes e Daniel Serra e a terceira terá Thiago Camilo e Rubens Barrichello.

Em entrevista após a sessão de classificação, o piloto do carro #83 revelou que "não esperava" esse resultado e disse conquistar pole é mais difícil que vencer corridas.

“Sinceramente, eu não esperava a pole”, revelou Casagrande.

“Mas depois de ter sido o mais rápido no Q1, eu comecei a acreditar mais na possibilidade. Tem um monte de gente rápida aqui. A Stock Car é uma das categorias mais competitivas do mundo. Estou muito contente com a pole, porque é até mais difícil que a vitória, já que no sábado é quando todo mundo está dando o máximo do máximo para ter o melhor tempo.”

Casagrande, que era um dos 11 pilotos que tinham chances matemáticas de título em 2020 e que perdeu a grande final do ano passado por ter testado positivo para Covid-19, disse que o principal objetivo neste domingo em Interlagos é "trazer mais um troféu ou uma grande quantidade de pontos".

“Muito feliz por estar em Interlagos, já que não pude estar aqui no ano passado, então a ideia é aproveitar e amanhã trazer mais um troféu ou uma grande quantidade de pontos, que é o objetivo principal."

A largada para a corrida 1 da etapa de Interlagos da Stock Car acontece neste domingo, às 11h15, horário de Brasília, com transmissão AO VIVO do Motorsport.com.

