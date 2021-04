Stock Car: Serra vê Maurício rodar e conquista primeira vitória do ano

Goiânia recebeu neste domingo (25) a primeira corrida de 2021 da Stock Car Pro Series e Daniel Serra foi o grande nome na abertura do campeonato, ao vencer a batalha interna da Eurofarma, após Ricardo Maurício rodar na parte final da prova, quando ocupava a liderança.

Os companheiros de equipe dominavam a corrida após superar Cacá Bueno na primeira volta, mas o atual campeão teve problemas nos minutos finais e caiu para a nona posição.

Cacá foi o segundo colocado, seguido de Allam Khodair. Felipe Massa abandonou e Tony Kanaan não completou após acidente.

A Corrida

Antes da corrida, foi anunciado os contemplados do FanPush: Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Átila Abreu e Max Wilson ganharam um botão de ultrapassagem adicional além dos 11 disponíveis para a etapa.

Na largada, Cacá até conseguiu manter a liderança nas primeiras curvas, mas foi superado pela dupla da Eurofarma, liderada por Daniel Serra. Rubens Barrichello chegou a sair da pista, mas voltou ao asfalto, caindo para a 24ª posição. Beto Monteiro abandonou a prova após o primeiro giro. Felipe Massa e Christian Hahn se tocaram, com o carro da Blau Motorsport rodando, mas retornando.

Nos minutos seguintes, Serra e Maurício travavam uma bela batalha pela ponta, com Cacá observando a possível confusão dos tricampeões. Allam Khodair e Cesar Ramos completavam o top-5 até o momento.

Tony Kanaan passava reto da pista quando restavam 15 minutos para o fim da prova e atingia a barreira de pneus, trazendo o safety car.

A relargada foi dada pouco depois da metade da corrida, com Serra conseguindo se sobressair sore Ricardinho e Cacá na terceira posição.

Logo em seguida, os boxes foram abertos para os pit stops. Maurício fez sua parada obrigatória antes de Serra, que tinha uma estratégia diferente do atual campeão. Na saída, Ricardinho tomou a liderança, mas praticamente não tinha vantagem sobre seu companheiro de equipe.

A alegria durou pouco, com Maurício rodando sozinho na curva 1, dando a ponta de bandeja para Serra.

Nos minutos finais, Massa acabou abandonando a corrida e Piquet também teve problemas ao rodar.

Sem grandes dificuldades, Serra venceu a corrida 1, seguido de Cacá Bueno e Khodair. Gaetano di Mauro, que ficou em 10º, se tornou o pole para a corrida 2.

Resultado final

Pos. No. Piloto Equipe 1 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 2 0 Cacá Bueno Crown Racing 3 18 Allam Khodair Blau Motorsport 4 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 5 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 6 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 7 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 8 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport 9 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 10 11 Gaetano di Mauro KTF Racing 11 51 Átila Abreu Shell V-Power 12 85 Guilherme Salas KTF Sports 13 12 Lucas Foresti KTF Sports 14 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 15 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 16 70 Diego Nunes Blau Motorsport 17 43 Pedro Cardoso KTF Racing 18 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 19 28 Galid Osman Shell V-Power 20 86 Gustavo Frigotto RKL Competições 21 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 22 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports 23 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 24 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport 25 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports 26 48 Tony Kanaan Full Time Bassani 27 16 Christian Hahn Blau Motorsport II 28 65 Max Wilson Full Time Sports 29 88 Beto Monteiro Crown Racing 30 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 31 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport

