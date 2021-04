Stock Car: Maurício se recupera e triunfa na prova 2 em Goiânia

Se Ricardo Maurício deixou escapar a primeira vitória na corrida 1, na segunda prova ele não perdoou. O atual campeão da Stock Car superou Gaetano di Mauro, que havia sido o pole position, e conquistou a primeira vitória do ano.

Di Mauro conseguiu manter o segundo posto e foi seguido de Gabriel Casagrande, que completou o pódio.

Felipe Massa foi o 17º e Rubens Barrichello o 19º. Cacá Bueno, que conseguiu pódio na primeira corrida teve que abandonar, após perder um pneu já na parte final da prova.

A Corrida

Gaetano di Mauro foi o pole position, por ter terminado a corrida 1 na 10ª posição. O piloto da KTF Racing conseguiu se manter à frente na largada, mas o safety car foi acionado logo de cara pela rodada de Marcos Gomes.

A relargada foi dada quando restavam 11 minutos, e Maurício se recuperava do erro na primeira prova e superava o jovem piloto pela ponta. Gabriel Casagrande era o terceiro colocado.

Restando sete minutos, Rubens Barrichello rodava, assim como Gustavo Frigotto, com o novato demorando para voltar à pista, mas sem a necessidade de safety car. Outro que visitou o gramado da área de escape da curva 1 foi Tuca Antoniazi, restando três minutos para o final.

No último minuto, Cacá Bueno também via a pista pelo lado contrário, ao perder uma das rodas. Ele conseguiu levar seu carro da Crown Racing a um local seguro, sem a necessidade de carro de segurança.

Maurício conseguia se manter à frente com mais de dois segundos de diferença sobre di Mauro. Gabriel Casagrande também se solidificava no terceiro posto, sendo esta a ordem final da corrida.

Resultado final

Pos. No. Piloto Equipe 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 2 11 Gaetano di Mauro KTF Racing 3 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport 4 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 5 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 6 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 7 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 8 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 9 85 Guilherme Salas KTF Sports 10 51 Átila Abreu Shell V-Power 11 28 Galid Osman Shell V-Power 12 12 Lucas Foresti KTF Sports 13 43 Pedro Cardoso KTF Racing 14 70 Diego Nunes Blau Motorsport 15 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 16 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 17 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 18 16 Christian Hahn Blau Motorsport II 19 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 20 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports 21 0 Cacá Bueno Crown Racing 22 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 23 86 Gustavo Frigotto RKL Competições 24 18 Allam Khodair Blau Motorsport 25 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 26 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 27 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports 28 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport 29 48 Tony Kanaan Full Time Bassani 30 65 Max Wilson Full Time Sports 31 88 Beto Monteiro Crown Racing

Veja como foi:

SAIBA como Leticia DATENA se libertou da 'SOMBRA' do pai e ganhou vida própria no AUTOMOBILISMO

PODCAST: Por que temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.