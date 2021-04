Stock Car - Cacá Bueno celebra pole: "estamos de volta à briga"

O pentacampeão da Stock Car, Cacá Bueno, conquistou neste sábado (24) a pole position no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

O piloto liderou o Q2 e cravou sua melhor volta no Q3 com tempo de 1min26s863, registrando uma vantagem de 0s005 sobre o segundo colocado no grid, o tricampeão Daniel Serra.

"Minha última pole na Stock Car havia sido há exatos três anos, no Velopark. Foram dois anos difíceis em 2019 e 2020, em que a própria equipe sabe que eu não tive condições de brigar pela vitória", disse Cacá Bueno.

"Aí quando as coisas não dão certo a sua confiança desce, a gente mexe em coisas no carro que acabam não dando certo. Mas a gente trabalhou demais, eu não abandonei o time, confio demais em toda nossa equipe."

"Independentemente do que acontecer amanhã, sair na pole é incrível e agora dá dois pontos, sou líder do campeonato, já estava com saudades disso (risos)."

Cacá já havia demonstrado um bom desempenho cravando o segundo melhor tempo do dia na última sexta-feira. O carioca liderou ainda o segundo treino livre da categoria neste sábado com tempo de 1min26s901.

"Antes do Q3 eu disse para o William (Lube, chefe de equipe): estamos de volta à briga! Eu não vou fazer 12 poles, mas também não vamos sair 12 vezes em vigésimo. O carro está bom pra caramba, a gente está no caminho certo. Agora iniciamos 2021 com mais tranquilidade para ter uma continuidade deste trabalho incrível que a equipe sabe fazer, e eu sempre acreditei nisso", completou.

O chefe de equipe William Lube destacou a reação da Crown Racing. "Nossa equipe tem um histórico de títulos e vitórias, mas a pole de hoje é especial, porque mostra que a gente está de volta nesta disputa pelas primeiras colocações. O Cacá (Bueno) fez um treino classificatório impecável e agora é seguir mantendo este ritmo para sair daqui de Goiânia com vitórias e pódios."

A primeira etapa da Stock Car, em formato de rodada dupla, será neste domingo, a partir das 15h.

Grid de largada

Posição Nº Piloto Equipe Carro 1 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 2 29 Daniel Serra Eurofarma RC Cruze 3 90 Ricardo Maurício Eurofarma RC Cruze 4 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 5 10 Ricardo Zonta RCM Corolla 6 44 Bruno Baptista RCM Corolla 7 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 8 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 9 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 10 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 11 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 12 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 13 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 14 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 15 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 16 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 17 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 18 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 19 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 20 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 21 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 22 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 23 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 24 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 25 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 26 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 27 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 28 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 29 65 Max Wilson Full Time Sports Corolla 30 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 32 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla

Veja como foi o treino de classificação em Goiânia

