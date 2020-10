Depois de um movimentado treino classificatório no sábado, que terminou com a pole de Júlio Campos e César Ramos fechando a primeira fila, a Stock Car foi à pista do Velocitta neste domingo para a primeira corrida do dia, que terminou com a vitória do pole Campos, que liderou de ponta a ponta na prova, apesar de fortes investidas de Gabriel Casagrande.

No treino do sábado, Júlio voou com o Cruze e não deu chances para ninguém, terminando mais de dois décimos a frente do líder Ramos com o Corolla. No geral, o carro da Chevrolet dominou o treino, colocando cinco pilotos entre os seis primeiros.

A prova começou pontualmente às 11h, sob um forte sol no circuito de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Júlio Campos se manteve na liderança, enquanto Gabriel Casagrande teve uma boa largada e superou César Ramos, assumindo a segunda posição. Uma largada limpa, sem problemas entre os carros.

Ao final da primeira volta, o Top 10 era formado por: Júlio Campos, Gabriel Casagrande, César Ramos, Allam Khodair, Guilherme Salas, Diego Nunes, Marcos Gomes, Nelsinho Piquet, Rubens Barrichello e Ricardo Zonta.

No final da terceira volta, Átila Abreu e Denis Navarro tiveram um incidente na última curva do circuito e o piloto da Shell acabou rodando após uma disputa mais forte de posição entre eles. Enquanto Denis manteve-se na 14ª posição, Átila caiu para 20º e o caso foi colocado sob investigação pela direção de prova. Denis acabou punido com drive through, enquanto Átila recebeu apenas uma advertência por atitude antidesportiva.

Júlio Campos chegou a abrir mais de um segundo de vantagem para Casagrande, mas na marca de 20 minutos para o fim da prova, o paranaense vinha reduzindo a diferença para menos de meio segundo. Enquanto isso, os dois primeiros colocados abriam uma frente de 2s para César Ramos, que começava ser pressionado por Khodair.

A janela de paradas foi aberta no início da volta oito, durando até a 12ª. Júlio e César Ramos foram para os boxes logo na volta seguinte, enquanto Casagrande seguiu na pista, entrando apenas no final da volta 10. Nesse momento, Khodair e Diego Nunes completavam o Top 3. Dos três, Khodair foi o último a parar.

Júlio Campos conseguiu retomar a frente sobre Casagrande, mas por muito pouco, em uma diferença menor que a do piloto tinha antes da parada. Apostando em uma estratégia diferente, Diego Nunes foi o único dos ponteiros a reabastecer.

Após o fechamento dos boxes, a classificação ficou: Campos, muito pressionado por Casagrande, com Khodair em terceiro, conseguindo passar César Ramos pela estratégia de parada e Marcos Gomes completando o Top 5. Fechando os dez primeiros, Gui Salas, Nelsinho Piquet, Matías Rossi, Daniel Serra e Diego Nunes.

A forte disputa entre Júlio e Casagrande a cinco minutos do fim permitiu também a aproximação de Khodair, enquanto o líder do campeonato, César Ramos, foi ficando mais para trás.

No final, Júlio Campos venceu a corrida 1 liderando de ponta a ponta no Velocitta, enquanto Gabriel Casagrande e Allam Khodair completaram o pódio, formado 100% por Cruzes. Fechando o Top 10, e formando o grid para a corrida 2: César Ramos, Marcos Gomes, Gui Salas, Nelsinho Piquet, Matías Rossi, Daniel Serra e Diego Nunes.

Pos. No. Piloto Equipe Modelo Melhor Volta Diferença 1 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:33.187 - 2 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 1:33.416 0.666 3 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:33.139 1.650 4 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:33.730 7.357 5 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:34.004 8.929 6 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:34.024 9.925 7 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:34.299 10.345 8 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:33.588 11.079 9 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:34.216 12.144 10 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:33.627 12.921 11 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:34.068 13.597 12 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:34.218 14.439 13 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:34.428 1 Lp. 14 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:33.789 1 Lp. 15 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:34.529 1 Lp. 16 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:34.123 1 Lp. 17 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:34.984 1 Lp. 18 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:34.819 1 Lp. 19 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:35.012 1 Lp. 20 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:36.682 1 Lp. 21 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:34.479 5 Lp. 22 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:34.698 8 Lp. 23 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:34.239 10 Lp. 24 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 1:35.388 10 Lp.

A segunda prova começa logo mais, às 11h55, com transmissão pelo SporTV2. Todas as notícias sobre a Stock Car você acompanha no site do Motorsport.com. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nosso canal no YouTube!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

VÍDEO: As 5 maiores tretas entre campeões da F1

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?