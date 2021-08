Rafael Suzuki parecia viver o fim de semana perfeito na etapa de Curitiba que utilizou o anel externo do autódromo paranaense. O piloto da Full Time foi o pole position e conseguiu converter a melhor posição de largada em vitória, após segurar a pressão de Daniel Serra.

Mas, horas depois, o piloto da principal equipe Toyota Gazoo Racing recebeu uma notícia nada animadora. Ele fora desclassificado da etapa curitibana por irregularidades no combustível. Segundo a decisão dos comissários, o carro de Suzuki não cumpria os Artigos 83 e 140 do Código Desportivo de Automobilismo e os Artigos 10.7 II e 15.1 do Regulamento Desportivo da Stock Car.

Nesta segunda-feira Suzuki participou do programa Reta Final, do canal do Motorsport.com no YouTube e falou sobre os bastidores do fim de semana.

“O Maurício Ferreira [chefe da Full Time] foi chamado para uma reunião após a corrida e demorou mais do que o normal. Depois, veio a notícia da desclassificação. Foi um baque, ficamos em choque. Estávamos todos felizes e, de repente, veio aquele clima de ‘caramba, de onde veio isso?’.”

“O combustível é de total fornecimento da organização. Nem temos um engenheiro de combustível, discutimos setup do carro, altura, cambagem, asa, aerodinâmica, coisas que têm regulagem. O Maurício foi tentar entender o que houve, de uma maneira bem serena, para saber como se defender, como a equipe se posicionaria sobre isso.”

Suzuki também falou sobre a confiança depositada em todo o time: “Não é mais uma questão do ponto de vista técnico, é uma questão de certo ou errado, de inocência, integridade. Estou totalmente com a equipe, não tenho nem 1% que eu possa falar sobre a integridade deles.”

A Full Time, por meio de Maurício Ferreira, anunciou que irá apelar da decisão que desclassificou o piloto do Corolla #8.

Veja como foi a entrevista

