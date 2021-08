Neste final de semana, a Stock Car Pro Series realizou a sétima etapa da temporada 2021, voltando a usar o anel externo do circuito de Curitiba pela primeira vez desde 2009. E após duas provas muito movimentadas, o topo da classificação trouxe poucas mudanças.

Rafael Suzuki cruzou a linha de chegada na frente na primeira prova, mas irregularidades em seu combustível levaram à sua desclassificação. Com isso, Daniel Serra herdou a vitória. Na segunda corrida, Átila Abreu venceu após uma pane seca de Felipe Lapenna na penúltima volta.

No campeonato, nada mudou. Serra segue na liderança, ainda nove pontos a frente de Gabriel Casagrande: 245 a 234. Mais atrás, Cesar Ramos lidera um pelotão que também está bem próximo. O piloto da Ipiranga é o terceiro, com 172, tendo Ricardo Zonta com 170, Rubens Barrichello com 161 e Bruno Baptista com 160 em sua cola.

Após a rodada dupla de Curitiba, a Stock para por mais de um mês, voltando no final de semana de 18 e 19 de setembro com duas etapas em Goiânia.

Confira a classificação da Stock Car após sete etapas:

1º - Daniel Serra – 245 pontos

2º - Gabriel Casagrande – 234

3º - Cesar Ramos – 172

4º - Ricardo Zonta – 170

5º - Rubens Barrichello – 161

6º - Bruno Baptista – 160

7º - Átila Abreu – 159

8º - Thiago Camilo – 148

9º - Ricardo Maurício – 144

10º - Denis Navarro – 142

11º - Diego Nunes – 140

12º - Guilherme Salas – 135

13º - Allam Khodair – 115

14º - Cacá Bueno – 111

15º - Marcos Gomes – 104

16º - Rafael Suzuki – 89

17º - Gaetano Di Mauro – 88

18º - Julio Campos – 84

19º - Lucas Foresti – 69

20º - Felipe Massa – 67

21º - Matías Rossi – 59

22º - Felipe Lapenna – 58

23º - Pedro Cardoso – 50

24º - Galid Osman – 50

25º - Beto Monteiro – 47

26º - Guga Lima – 39

27º - Christian Hahn – 33

28º - Nelson Piquet Jr. – 26

28º - Tony Kanaan – 18

29º - Gustavo Frigotto – 15

30º - Sergio Jimenez – 15

32º - Tuca Antoniazi – 12

33º - Max Wilson – 0

