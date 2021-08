A etapa de Goiânia, a primeira da Stock Car 2021, teve mais uma mudança em seu resultado final. Após sessão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Automobilismo (STJDA), Rubens Barrichello e Ricardo Zonta, que haviam sido desclassificados por supostamente não realizar pit stop obrigatório dentro do intervalo determinado pelo regulamento na corrida 1, recuperam seus pontos.

Com a decisão, Zonta recupera o 16º lugar e Barrichello o 15º. Assim, Rubinho soma mais seis pontos na classificação, mas se mantém na quinta posição do campeonato. Já Ricardo, ganha cinco e sobe da quarta para a terceira colocação, com 175 unidades, superando Cesar Ramos.

A liderança, ainda sem contar os descartes, é de Daniel Serra, seguido de Gabriel Casagrande, na segunda posição. Confira a tabela (top 10):

1º - Daniel Serra – 243 pontos

2º - Gabriel Casagrande – 232

3º - Ricardo Zonta – 175

4º - Cesar Ramos – 172

5º - Rubens Barrichello – 167

6º - Bruno Baptista – 160

7º - Átila Abreu – 159

8º - Thiago Camilo – 148

9º - Ricardo Maurício – 144

10º - Denis Navarro – 142

