A Stock Car Pro Series anunciou mais uma iniciativa inédita no automobilismo brasileiro: nos dias 18 e 19 de setembro, a categoria disputará a oitava e a nona etapas em dois tipos de traçado diferente do Autódromo de Goiânia: no tradicional circuito misto e também no anel externo da pista. O formato da disputa já é encarado como o maior desafio técnico para as equipes da Stock Car na temporada.

No começo de agosto, a Stock Car disputou uma prova no circuito misto e outra no anel externo do Autódromo de Curitiba, mas com o período de uma semana separando as duas corridas.

“A prova no anel externo de Curitiba teve uma quantidade incrível de ultrapassagens e 28 carros em menos de meio segundo no classificatório. Isso chamou a atenção do público e refletiu nos índices de audiência da TV. Nunca a Stock Car foi tão competitiva. Vamos repetir a fórmula em Goiânia e novamente teremos um super espetáculo”, comentou Fernando Julianelli, CEO da Stock Car Pro Series.

“Com as duas pistas, levaremos ainda mais emoção para o fã ao mesmo tempo em que ofereceremos um desafio técnico muito especial para pilotos e equipes”, concluiu o executivo da categoria.

A Stock Car disputará a oitava e nona etapas em Goiânia com as provas sendo exibidas ao vivo pela Band, SporTV e aqui no Motorsport.com, além de Autovídeos (Twitch), aplicativo zoOme e YouTube da categoria. A programação completa será anunciada em breve.

