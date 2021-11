A Stock Car Pro Series realizou neste domingo a primeira de duas corridas referentes à 11ª etapa da temporada 2021. E no retorno da categoria a Santa Cruz do Sul, Thiago Camilo converteu a pole position do sábado em vitória, tendo Júlio Campos em segundo e Allam Khodair completando o pódio.

Neste fim de semana, a Stock Car volta a correr no Rio Grande do Sul pela primeira vez desde 2019, já que as provas previstas para 2020 no estado foram canceladas por conta da pandemia. E a etapa representa também a primeira desde a final de 2019 com público no autódromo.

No sábado, foi realizado o treino classificatório, que definiu o grid de largada para a corrida 1 deste domingo. Thiago Camilo garantiu a pole position, tendo Júlio Campos na segunda posição, enquanto o vice-líder Daniel Serra sai em quarto, logo à frente do líder Gabriel Casagrande.

Casagrande lidera com 309 pontos, sendo 302 sem os descartes. Serra vem atrás com 296, 283 com a aplicação. Ricardo Zonta é o terceiro, com 251, Rubens Barrichello é o quarto com os mesmos 251 e Ricardo Maurício completa o top 5 com 243.

Antes da largada, a Stock anunciou os vencedores do Fan Push: Christian Hahn, Rafael Suzuki, Diego Nunes, Tony Kanaan, Allam Khodair e Rubens Barrichello.

Na largada, Camilo saiu bem e se manteve na ponta, enquanto Campos, que tentou passar por fora, perdeu a segunda posição para Khodair. E o resto do grid passou pelo começo sem problemas. No final da primeira volta, Camilo liderava com Khodair em segundo, Campos em terceiro, Serra e Casagrande completando o top 5.

Enquanto Camilo segurava Khodair, mais atrás surgia uma briga entre Casagrande e Ricardo Maurício pela quinta posição, com os pilotos intercalando a volta do uso do push. Mas a disputa durou pouco, com um furo no pneu do carro da Eurofarma.

E após um toque com Jimenez, Bruno Baptista foi forçado a abandonar a primeira corrida após sete minutos. Outro a recolher foi Guga Lima.

Após dez minutos, o top 5 se mantinha na mesma ordem, mas com Casagrande agora se aproximando de Serra na luta pela quarta posição.

A janela de box foi aberta com 18 minutos ainda no cronômetro, quando Khodair se aproximou bastante de Camilo na luta pela liderança, reduzindo a diferença de 1s para 0s3. Mas o acionamento do push na volta seguinte permitiu ao piloto da Ipiranga respirar melhor na frente. Campos se mantinha próximo dos dois, enquanto abria uma larga vantagem para Serra.

Dos ponteiros, Camilo foi o primeiro a parar, enquanto o resto do top 5 se manteve na pista. Khodair e Serra entraram na volta seguinte, enquanto Campos e Casagrande ficaram para a última.

Após o fechamento da janela de boxes, Camilo se manteve na ponta, tendo agora Campos em segundo, mais de 3s atrás. Khodair caiu para terceiro e se viu no meio da briga entre os líderes do campeonato, com Casagrande conseguindo ganhar a posição em cima de Serra na saída dos pits. Galid, Foresti, Nunes, Barrichello e Cardoso completavam os dez primeiros.

Nos cinco minutos finais, Campos passava a se aproximar de Camilo, baixando a diferença para menos de 2s, enquanto Khodair abria para Casagrande, que também tinha uma boa vantagem para Serra.

No final, Thiago Camilo se manteve na frente para vencer pela 36ª vez na Stock Car. Júlio Campos cruzou a chegada na segunda posição, enquanto Allam Khodair fechou o pódio em terceiro.

Fecharam o top 10: Gabriel Casagrande, Daniel Serra, Galid Osman, Diego Nunes, Lucas Foresti, Rubens Barrichello e Pedro Cardoso. Com isso, Cardoso garantiu a pole position da corrida 2 com a aplicação da inversão dos dez primeiros colocados, tendo ao seu lado na primeira fila Barrichello.

Confira o resultado final da Corrida 1 da Stock Car em Santa Cruz do Sul:

Pos. No. Piloto Equipe Modelo Melhor Volta Dif. Líder Voltas 1 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:25.337 - 22 2 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:25.764 0.457 22 3 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:25.710 2.380 22 4 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:26.068 12.285 22 5 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:25.956 17.019 22 6 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:26.557 19.637 22 7 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:25.809 20.549 22 8 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 1:26.575 21.109 22 9 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:26.599 23.828 22 10 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 1:26.756 27.861 22 11 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:26.684 28.022 22 12 77 Valdeno Brito Hot Car Competições Cruze 1:27.259 1 Lp. 21 13 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:27.020 1 Lp. 21 14 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:26.798 1 Lp. 21 15 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:27.132 1 Lp. 21 16 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:27.209 1 Lp. 21 17 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:27.009 1 Lp. 21 18 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1:27.011 1 Lp. 21 19 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:27.117 1 Lp. 21 20 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:27.333 1 Lp. 21 21 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:27.563 1 Lp. 21 22 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:27.113 2 Lp. 20 23 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:27.869 2 Lp. 20 24 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 1:27.977 2 Lp. 20 25 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1:28.771 2 Lp. 20 26 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1:28.124 5 Lp. 17 27 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 1:27.917 8 Lp. 14 28 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:26.263 9 Lp. 13 29 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ Corolla 1:27.898 13 Lp. 9 30 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:26.802 15 Lp. 7 31 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:27.915 15 Lp. 7

Veja como foi a Stock Car Pro Series em Santa Cruz do Sul:

