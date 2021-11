Stock Car: Ricardo Maurício vence corrida 2 em Santa Cruz do Sul

Logo após a primeira corrida, vencida por , a Stock Car Pro Series realizou a segunda do fim de semana em Santa Cruz do Sul. E na prova que fechou a penúltima etapa da temporada 2021, Ricardo Maurício se aproveitou do abandono da primeira corrida para se colocar em posição de vencer, com Rafael Suzuki e Rubens Barrichello completando o pódio.

Completaram o top 10: Denis Navarro, Ricardo Zonta, Gabriel Casagrande, Bruno Baptista, Allam Khodair, Thiago Camilo e Daniel Serra.

Neste fim de semana, a Stock Car volta a correr no Rio Grande do Sul pela primeira vez desde 2019, já que as provas previstas para 2020 no estado foram canceladas por conta da pandemia. E a etapa representa também a primeira desde a final de 2019 com público no autódromo.

Na primeira corrida, Thiago Camilo segurou bem Júlio Campos até o fim para converter a pole em vitória, com Allam Khodair fechando o pódio enquanto Gabriel Casagrande e Daniel Serra terminaram em quarto e quinto.

Aplicando a inversão dos dez primeiros colocados para a formação do grid na segunda corrida, Pedro Cardoso garantiu a pole, tendo Rubens Barrichello ao seu lado. Mas o vencedor da corrida 1, Camilo, apostou todas as suas fichas na vitória e, com isso, acabou entrando nos boxes para trocar os outros pneus e colocar combustível, saindo apenas após o início da prova.

A saída foi mais movimentada que a da primeira prova, mas com um toque de Ramos em Hahn, que foi parar fora da pista. O caso foi colocado sob investigação. Cardoso largou bem e manteve Barrichello em sua cola, enquanto Foresti era o terceiro. Galid era o quarto, mas perdeu a posição para Casagrande já no início da segunda volta.

Os abandonos de Christian Hahn, Matías Rossi e Cacá Bueno nas duas primeiras voltas levaram ao acionamento do safety car para a remoção dos carros. Além deles, Valdeno Brito também recolheu de volta aos boxes.

A bandeira verde voltou a ser acionada depois de três voltas. Cardoso soube novamente segurar Barrichello, enquanto Casagrande pressionava Foresti pela terceira posição com Zonta em sua cola. Galid, Serra, Khodair e Abreu também tinham uma disputa própria pela sexta colocação.

Pouco depois, um toque entre César Ramos e Felipe Lapenna terminou com Lapenna batendo na barreira de proteção de pneus, levando a mais uma intervenção do safety car.

A prova foi reiniciada com 18 minutos para o fim. Dessa vez, Barrichello saiu mais colado em Cardoso, mas o piloto do carro #43 conseguiu se defender nas primeiras curvas. Enquanto Foresti se manteve em terceiro, Zonta deu um salto para ultrapassar Casagrande pela quarta posição. Galid, Serra, Khodair, Navarro e Átila fechavam o top 10.

A 15 minutos do fim, Barrichello finalmente conseguiu atacar Cardoso para assumir a ponta, passando por dentro na primeira curva. Enquanto isso, Cardoso tentou se defender de Foresti para manter a segunda posição, mas ambos se deram mal nessa, perdendo várias posições.

A janela de paradas foi aberta a 13 minutos do fim da regressiva. E a passagem dos carros pelos boxes teve sua cota de confusões, com uma roda solta no carro de Thiago Camilo vagando pelo pitlane e acertando outro carro.

Após o final da janela, a estratégia fez a diferença na classificação. A sete minutos do fim, Ricardo Maurício liderava com Suzuki em segundo, Navarro em terceiro, Barrichello em quarto e Zonta em quinto. Casagrande, Baptista, Kanaan, Átila e Khodair fechavam o top 10.

Com quatro minutos ainda no cronômetro, Barrichello apostou no uso do push para ultrapassar Navarro e assumir a terceira posição, enquanto pouco atrás o teto de Kanaan voava enquanto ele buscava Casagrande pela sexta posição.

No final, Ricardinho Maurício controlou a situação para cruzar a linha de chegada em primeiro. Rafael Suzuki foi o segundo, a mais de 4s de distância, enquanto Rubens Barrichello completou o pódio.

Completaram o top 10: Denis Navarro, Ricardo Zonta, Gabriel Casagrande, Bruno Baptista, Allam Khodair, Thiago Camilo e Daniel Serra. Tony Kanaan, que vinha para terminar na zona de pontos, acabou abandonando no início da última volta, parando o carro na saída dos boxes.

A Stock Car Pro Series retoma as atividades em 12 de dezembro, com a última etapa da temporada 2021 em Interlagos. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo nacional, além das transmissões de todas as atividades em português e em inglês.

Confira o resultado final da Corrida 2 da Stock Car em Santa Cruz do Sul:

Pos. No. Piloto Equipe Modelo Melhor Volta Dif. Líder Voltas 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:26.335 - 19 2 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:26.534 3.800 19 3 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:26.775 9.420 19 4 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:27.354 10.684 19 5 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:27.750 10.957 19 6 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:27.650 11.904 19 7 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:27.607 12.824 19 8 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:27.063 14.255 19 9 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:26.313 14.531 19 10 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:26.734 14.772 19 11 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:28.048 17.432 19 12 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:26.688 17.745 19 13 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 1:27.408 18.661 19 14 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:26.235 18.828 19 15 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:26.518 18.935 19 16 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 1:27.907 32.824 19 17 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1:27.681 1 Lp. 18 18 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 1:28.097 1 Lp. 18 19 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:27.869 2 Lp. 17 20 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:29.256 9 Lp. 10 21 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:29.037 15 Lp. 4 22 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1:29.137 15 Lp. 4 23 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 2:00.964 16 Lp. 3 24 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 2:01.820 16 Lp. 3 25 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 2:03.280 16 Lp. 3 26 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze - 18 Lp. 1 27 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze - - 0 28 77 Valdeno Brito Hot Car Competições Cruze - - 0 29 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze - - 0 30 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla - - 0 31 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ Corolla - - 0

Veja como foi a Stock Car Pro Series em Santa Cruz do Sul:

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #146: Hamilton teve a maior exibição da carreira no Brasil?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: