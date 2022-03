Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series chega neste fim de semana para segunda etapa do campeonato, no autódromo de Goiânia. E na equipe Cavaleiro Sports, a meta é manter o bom desempenho que levou o carro de Marcos Gomes ao top-5 na prova de abertura do campeonato, em fevereiro, em Interlagos. Na ocasião, Marquinhos passou perto do pódio e terminou a prova na quarta colocação.

O resultado, somado com a participação de seu parceiro, o próprio chefe de equipe Beto Cavaleiro, na Corrida de Duplas, fez com que Gomes chegasse a Goiânia na sétima posição do campeonato.

“Este é meu terceiro ano na Cavaleiro e tivemos situações além do nosso controle nas duas temporadas anteriores, quando não começamos tão bem. Desta vez, fizemos um grande trabalho já na prova de abertura e pudemos transformar isso em resultado. Já que estamos no pelotão da frente desde o início, não vamos querer sair em momento algum”, destacou.

Já Beto Cavaleiro salientou a importância de buscar uma estratégia de prova certeira para Gomes e seu companheiro de equipe, Denis Navarro, na prova na capital de Goiás, que será disputada no anel externo.

“É uma prova em que se usa muito o vácuo e pode ser propícia para uma série de toques, o que faz aumentar a preocupação com as entradas de Safety Car. Precisamos estar atentos a isso, pois é um detalhe que fará toda a diferença na colocação final dos carros nesta prova”, observa.

A prova da Stock Car em Goiânia acontece neste domingo (20), com a largada para a primeira de duas provas a partir das 14h45. A segunda etapa do campeonato terá transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

