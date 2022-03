Carregar reprodutor de áudio

Nelsinho Piquet encara neste fim de semana o segundo desafio da temporada 2022 da Stock Car, em Goiânia. A etapa será disputada no anel externo e o piloto espera conseguir um bom resultado com um carro que “demonstrou muitas qualidades” que irão ajudar nesta pista.

Goiânia é um palco de boas lembranças para o primeiro campeão mundial da Fórmula E, ao todo são quatro pódios na capital do estado de Goiás. Piquet apresenta duas novidades na cidade: a primeira é a parceria com marca D4U USA Group durante o fim de semana, a empresa especializada em imigração para os Estados Unidos estampa sua marca na lateral do bólido Toyota Corolla número 33.

O piloto da equipe TMG Racing também preparou uma pintura especial em seu capacete com a mensagem “Peace on Earth” (Paz na Terra, em inglês), um gesto de solidariedade as pessoas que estão no conflito entre Rússia e Ucrânia.

Piquet que conquistou seus primeiros pontos com o novo time na etapa de estreia, em Interlagos, e busca em Goiânia o primeiro pódio na nova estrutura. A programação da etapa prevê um treino livre na sexta-feira, treino livre e qualificação no sábado e duas provas no domingo. A classificação passará ao vivo pelo SporTV a partir das 14h30. No domingo a partir das 15h00 Band e SporTV transmitem as duas corridas.

“Estava esperando um resultado melhor na primeira etapa, mas não aconteceu o resultado. É um carro rápido, com muito potencial, mas a primeira etapa foi um evento diferente, com convidado e o primeiro contato com o asfalto de um carro construído completamente do zero", disse Piquet.

“O carro demonstrou muitas qualidades e essas vão ser fundamentais no anel externo de Goiânia, velocidade de reta, muitas retas e poucas curvas, com freadas fortes. Temos boas condições de brigar por vitórias, é a primeira vez em muito tempo que chego tão confiante para uma prova quanto nesse fim de semana. Sobre o capacete, é uma causa que uniu o mundo inteiro, então é uma ação mínima que se junta a toda a solidariedade que o mundo passa para essa situação", afirmou.

