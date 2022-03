Stock Car: Casagrande leva 30 kg de lastro para etapa de Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Campeão da Stock Car Pro Series em 2021, Gabriel Casagrande começou a temporada 2022 da mesma forma que terminou a passada: na liderança. O piloto da equipe AMattheis Vogel venceu na abertura em Interlagos e chega embalado para a segunda etapa do ano em Goiânia.

O desafio promete ser ainda maior nesta rodada dupla, já que o paranaense precisará guiar com lastro extra de 30 kg em seu Chevrolet Cruze, conforme o regulamento da competição, no anel externo de 2.695 metros.

“Nessa etapa vamos sofrer um pouco mais porque a pista é extremamente de alta e levamos 30 kg a mais que os concorrentes por conta da liderança”, disse Casagrande. “Mesmo que pouco, o peso extra atrapalha, mas é o preço que se paga e eu quero carregar ele o ano todo se possível porque daí é um sinal que estaremos bem no campeonato”.

Com 41 pontos conquistados na abertura da temporada, Casagrande tem nove de vantagem para o vice-líder, Daniel Serra. Para este final de semana, o piloto da AMattheis Vogel acredita em uma dinâmica bem diferente de prova por conta do uso dos botões de ultrapassagem.

“É uma corrida com uma dinâmica um pouco diferente. É uma etapa em que toda hora você precisa estar preocupado que alguém possa te ultrapassar por conta do vácuo. Pela quantidade de voltas o uso do push não é tão linear como nas outras corridas, então o piloto não sabe exatamente quando o piloto de trás vai usar”, disse Casagrande, que também comentou sobre o acerto do carro.

“Em relação ao acerto muda um pouco. Por ter menos curvas nosso foco no ajuste é mais voltado para velocidade de reta e nas freadas, mas muda pouca coisa porque na Stock Car os carros são bem parecidos”, completou o atual campeão da Stock Car.

As atividades da Stock Car em Goiânia serão abertas nesta sexta-feira, com a realização do primeiro treino livre do final de semana. O sábado terá mais um exercício e a classificação, enquanto as corridas estão marcadas para o domingo, a partir das 15h10, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

