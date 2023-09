Enzo Elias segue desbravando as pistas do Brasil em sua temporada de estreia na Stock Car Pro Series. Após acelerar pela primeira vez em Tarumã e Cascavel, o novo desafio inédito é em outro palco gaúcho do automobilismo brasileiro, o Velopark.

O travado traçado de Nova Santa Rita marca o oitavo encontro da principal categoria do automobilismo nacional e vai de encontro ao último compromisso do brasiliense.

No último final de semana, Elias esteve na Argentina, pela segunda etapa da Porsche Endurance Challenge e venceu a corrida de 300km em um traçado com características completamente distintas. A pista de Termas de Río Hondo foi projetada para competições de moto, apresentando uma pista larga e veloz.

A vitória faz o jovem piloto chegar embalado para o desafio no Rio Grande do Sul, somado à vitória na Argentina, o piloto do Toyota Corolla #28 preparado pela Crown Racing vem de um top 10 no anel externo de Goiânia.

"Espero pontuar bem nas duas corridas no Velopark, fazer um bom trabalho e seguir evoluindo na categoria”, disse Enzo. “Estamos vindo de um bom resultado em Goiânia e sinto que nossa evolução como equipe tem sido muito boa.”

“Chegar na etapa depois de uma vitória é sempre importante para um piloto e eu estava precisando dessa sensação. Vai ser um desafio completamente novo para mim, nunca estive no Velopark.”

“Tem sido um ano de altos e baixos, passamos por bons momentos e alguns ruins também, mas chegar logo depois de uma vitória é um ponto positivo para começar o nosso final de semana."

As atividades de pista da oitava etapa da Stock Car iniciam na sexta-feira, com o shakedown e o primeiro treino livre no traçado de 2.278m. No sábado, nova sessão de treinos e o classificatório. O domingo é dedicado para as duas baterias de 30 minutos +1 volta, com inversão das 10 primeiras posições do grid final da corrida 1 para a corrida 2. O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem quali e corridas.

Motorsport Business #1 - A NOVA STOCK CAR: João Bosco, da ArcelorMittal, dá detalhes do modelo 2025

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #247 - Há espaço para Drugovich na F1 em 2024? E Norris na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: