O grid para a Grande Final está decidido! A Stock Car Pro Series realizou neste sábado a sessão classificatória para a última etapa da temporada 2023, em Interlagos. E em um quali repleto de emoções por conta da disputa pelo título, teremos um top 3 no domingo com postulantes: Ricardo Zonta ficou com a pole, seguido de Rafael Suzuki e Gabriel Casagrande.

Entre os demais candidatos, dois foram eliminados no Q2 com Thiago Camilo em sétimo e Daniel Serra, enquanto os outros dois, Rubens Barrichello e Felipe Fraga não terão vida fácil no domingo, largando apenas em 20º e 26º, respectivamente.

Q1

Assim como no restante da temporada, os 31 pilotos foram divididos em dois grupos. Primeiro, foram à pista os pilotos da metade inferior da tabela de classificação, seguidos dos líderes do campeonato.

Com 01min41s275, Campos foi o mais rápido do primeiro grupo, seguido de Bruno Baptista a 0s076. Ao final da sessão, compilando os resultados de ambos os grupos, Serra foi o mais rápido com 01min41s070, apenas 0s064 à frente de outro candidato ao título, Camilo. Felipe Baptista, Suzuki e Zonta completaram o top 5, com Casagrande em sétimo.

Dos candidatos ao título, apenas Barrichello e Fraga acabaram eliminados no Q1, terminando em 20º e 26º, respectivamente, junto com Felipe Massa (29º) e Tony Kanaan (30º).

Q2

No Q2, a RCM fez um 1-2 com Zonta, candidato ao título, sendo o mais rápido com 01min41s139, apenas 0s080 à frente de Bruno Baptista. Felipe Baptista foi o terceiro a 0s097, empatado com Suzuki. Líder e terceiro candidato ao título a passar para o Q3, Casagrande foi o quinto, com Campos completando o top 6 que avançou na disputa.

Dos candidatos ao título, mais duas eliminações, com Thiago Camilo em sétimo e Daniel Serra em oitavo.

Q3

No final, Ricardo Zonta garantiu a pole com uma marca de 01min41s437, 0s048 à frente de Rafael Suzuki e com Gabriel Casagrande fechando o top 3 dos candidatos ao título a 0s137 do tempo do piloto da RCM. Felipe Baptista, Júlio Campos e Bruno Baptista completaram o top 6.

A Stock Car Pro Series volta à pista de Interlagos no domingo para as duas corridas da Grande Final da temporada 2023, quando o campeão será coroado. As provas acontecem a partir das 14h30, com transmissão ao vivo do Motorsport.com

Confira o grid de largada da Grande Final da Stock Car:

* Em negrito, os candidatos ao título

1 – Ricardo Zonta

2 – Rafael Suzuki

3 – Gabriel Casagrande

4 – Felipe Baptista

5 – Júlio Campos

6 – Bruno Baptista

7 – Thiago Camilo

8 – Daniel Serra

9 – Matías Rossi

10 – César Ramos

11 – Gianluca Petecof

12 – Lucas Foresti

13 – Átila Abreu

14 – Cacá Bueno

15 – Enzo Elias

16 – Digo Baptista

17 – Sérgio Ramalho

18 – Sérgio Jimenez

19 – Ricardo Maurício

20 – Rubens Barrichello

21 – Gui Salas

22 – Dudu Barrichello

23 – Marcos Gomes

24 – Nelsinho Piquet

25 – Denis Navarro

26 – Felipe Fraga

27 – Felipe Lapenna

28 – Allam Khodair

29 – Felipe Massa

30 – Tony Kanaan

31 – Lucas Kohl

FRENTE A FRENTE COM WOLFF: Bastidores da entrevista exclusiva com chefe da Mercedes no GP do Brasil!







Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #260 – Quem só deu bola fora na F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!