A definição do campeão começa agora! A Stock Car Pro Series fecha as atividades deste sábado em Interlagos com a classificação, que define o grid de largada da grande final da temporada 2023!

Na ponta da tabela e em busca do bicampeonato está Gabriel Casagrande, com 286 pontos. O paranaense é seguido de perto pelo tricampeão Daniel Serra com 270. Outro campeão, Felipe Fraga, é o terceiro com 253. Líder na primeira parte do campeonato, Thiago Camilo é o quarto com 250.

Ainda com chances matemáticas, mas mais distantes de Casagrande estão Rafael Suzuki, com 243 pontos, em sua melhor temporada na categoria, o bicampeão Rubens Barrichello com 239 e, para fechar, está Ricardo Zonta com 237.

Assista à classificação para a final da Stock Car em Interlagos:

