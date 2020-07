A Stock Car voltou com tudo neste domingo. Na primeira corrida da rodada dupla de Goiânia, Ricardo Zonta foi o grande nome, dominando as ações no Autódromo Internacional Ayrton Senna desde à pole position até a bandeirada final, exceto pelo momento das paradas em pit stop.

Ao término da corrida, na alegria da primeira vitória, Zonta revelou o drama familiar que passou durante o período da pandemia, quando, segundo ele, quase perdeu o pai por causa da Covid-19.

"É uma vitória que significa muito para mim”, disse Zonta ao SporTV. Equipe nova, carro novo, a chegada da Toyota. Mas foi mais importante ainda pelo lado emocional. São muitas dificuldades que todo mundo está passando. Eu sou muito apegado à minha família. Várias pessoas perderam familiares próximos nessa Covid. E eu quase perdi meu pai”, disse Zonta com a voz embargada de choro, mas continuou seu relato em seguida.

"Eu não vou chorar aqui, porque já chorei no carro. A vitória foi a melhor coisa para glorificar a Deus. Sei que não é ideal falar dessas coisas, mas as pessoas que estão passando dificuldades na Covid o caminho é esse. Dedico essa vitória às pessoas que estão passando dificuldades com esse problema no mundo inteiro. Estou muito feliz pela vitória, pela minha família que está em casa e ao meu pai. Dedico à minha família toda.”

Na segunda corrida, o piloto da Shell da equipe RCM não teve tanta sorte, ao se ver com problemas de superaquecimento de freios e tendo que abandonar a prova.

