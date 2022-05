Carregar reprodutor de áudio

Rodrigo Baptista teve um domingo (15) de dificuldades no Velocitta, autódromo localizado em Mogi Guaçu (SP). O piloto da Crown Racing sofreu um toque que lhe custou a participação na primeira corrida ainda no giro inicial, e mesmo com pneus novos, os danos no carro impediram o dono do Chevrolet Cruze número 3 de obter um bom resultado. “Obviamente, não foi o que a gente esperava. Apesar de não ter tido um bom resultado, teve uma melhora no carro", destacou ele.

"Na corrida 1, sofri um toque na penúltima curva da primeira volta que não estragou o carro, mas o problema é que amassou um pouco para-lama, o para-choque traseiro, e aí pegava nos pneus e a gente teve que parar e preparar o carro para a segunda corrida”, explicou.

“Acho que a gente sofreu bastante, deve ter alguma coisa no carro e a gente vai tentar descobrir. Mas realmente a gente não tinha aderência. Mesmo com pneus novos por conta da estratégia para a segunda corrida, acabou não funcionando porque não tinha muito aderência”, completou. A próxima etapa da Stock Car está marcada para os dias 2 e 3 de julho, no Velopark, autódromo localizado em Nova Santa Rita (RS), nas cercanias da capital gaúcha, Porto Alegre.

