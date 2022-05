Carregar reprodutor de áudio

No último domingo, o autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu, no interior paulista, recebeu uma visita ilustre: Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1, categoria máxima do automobilismo. O dirigente esteve à frente da elite do esporte a motor global até o fim de 2016 e comandou o campeonato por décadas, estabelecendo um império de poder no âmbito das competições mundo afora.

Mas o que fez com que o britânico, já no alto de seus 91 anos de idade, visitasse os paddocks de Stock Car, Copa HB20 e Fórmula 4 Brasil? As categorias brasileiras, aliás, não foram as únicas prestigiadas por Ecclestone em solo nacional recentemente. No fim de abril, Bernie também marcou presença em evento realizado por GT Sprint Race, TCR South America e Copa Truck. Foi no Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Interlagos, na zona sul da cidade de São Paulo.

Bernie Ecclestone Photo by: Uncredited

Além do contínuo e perene interesse do ex-'F1 Supremo' por diferentes tipos de competições do esporte a motor, suas aparições se devem à sua esposa, a brasileira Fabiana Flosi Ecclestone, com quem se casou em 2012. Fabiana é vice-presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para a América do Sul, de modo que marca presença em eventos automobilísticos no continente. Inclusive no Brasil, onde o casal tem uma fazenda em Amparo (SP).

Bernie Ecclestone e Fabiana Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Maurício Slaviero, gestor da TCR South America, explicou: "Ela veio conhecer a categoria, que é a única categoria sul-americana de pista que há na região. Além dela, estiveram presentes Jorge Tomasi, presidente da federação uruguaia (ACU), e Carlos García Remohí, presidente da confederação da América do Sul (CODASUR), à qual a TCR é filiada. Assim, a categoria promoveu a interação entre os dirigentes da região."

Bernie Ecclestone visita a categoria e posa para foto, com Maurício Slaviero à direita da foto Photo by: Divulgacao

"E o Bernie também foi, porque, além de ser casado com ela, ele gosta de automobilismo e de ver coisas novas. Ele adorou a categoria, gostou muito do conceito e sabe que há montadoras super importantes, além de ele ter sido super prestativo e tirado foto com todos", completou Slaviero.

No caso da visita ao Velocitta, Bernie falou ao Motorsport.com sobre diversos assuntos, inclusive a Stock Car, do CEO Fernando Julianelli. “É muito legal ver que tudo está acontecendo. E os carros da Stock Car são bons. É um prazer para mim estar aqui neste evento. É a primeira vez que visito uma categoria como a Stock Car em minhas viagens pelo mundo. E eu gostei do que vi!. A categoria está no rumo certo. Todo mundo aqui busca fazer um bom trabalho”, disse à reportagem.

Bernie Ecclestone visita a categoria ao lado do CEO Fernando Julianelli Photo by: Marcelo Machado de Melo

Daniel Kelemen, gestor da Copa HB20, falou sobre o encontro com Bernie. "Foi bacana, ele passou aqui, ficou encantado com os carros e gostou bastante. Falou que não esperava e eu mostrei que a gente tem todo um padrão FIA de santantônio, lastro e etc. Ele disse: 'Então vocês estão preparados para o mundo'. Isso me deixou muito feliz. Escutar isso do Bernie não tem preço. E ele brincou com a Fabiana: 'Acho que é aqui que você tem que correr'. E eu falei que o convite estava feito!", revelou.

Bernie Ecclestone visita a Copa HB20. Organizador da categoria, Daniel Kelemen aparece ao lado de Fabiana Flosi Ecclestone Photo by: Divulgacao

Na GT Sprint Race, do CEO Thiago Marques, Ecclestone parou para tirar fotos em frente ao banner da categoria e atendeu a pedidos de autógrafos dos fãs em Interlagos. Agora, é aguardar a próxima visita de Ecclestone a um autódromo brasileiro. Será no GP de F1 ou quem sabe até antes?

