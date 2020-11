Stock: Hot Car confirma participação de fim de semana em Curitiba

O final de semana da Stock Car em Curitiba, válido pela sétima e oitava etapas, será a primeiro em 20 anos sem a presença de Amadeu Rodrigues. O ex-piloto e preparador, fundador da Hot Car Competições, morreu no último sábado em um acidente de trânsito na região de Uberlândia, quando voltava de Goiânia, onde o time disputou a etapa do Endurance Brasil. Amadeu deixou a esposa Cibele e as filhas Juliana e Bárbara.

Enquanto Cibele se recupera, as herdeiras de Amadeu decidiram que a Hot Car continuará com seus compromissos na temporada 2020. Os mecânicos e funcionários que não se machucaram ou já se recuperaram fisicamente estarão com a Hot Car em Curitiba para trabalhar no Chevrolet Cruze de Tuca Antoniazi, que trocará o número 54 pelo número 2, algarismo que ficou famoso nos carros de Amadeu nos tempos de piloto na antiga Divisão 3 e Brasileiro de Marcas.

“O apoio, o suporte e a corrente de amor que temos recebido de todos os amigos e da comunidade do automobilismo tem sido muito especial e revigorante. E isso nos estimulou a tomar a decisão de continuar o que nosso pai começou. Ele e nossa mãe sempre nos ensinaram a honrar nossos compromissos, e desta vez não é diferente. Este é um dos tantos legados de Amadeu Rodrigues”, declarou a primogênita Juliana.

Segundo Bárbara, que até 2019 fez parte do dia a dia da equipe, a continuidade das atividades do time é também uma forma de homenagear o pai e todos os funcionários da equipe.

“Sempre fomos um time muito unido, e não seria agora que isso iria se perder. Estamos dando todo o suporte necessário aos colaboradores que ainda estão hospitalizados e a vontade dos que aqui já estão em estar em Curitiba mostra o quanto somos um time de espírito aguerrido. É a melhor forma de homenagear meu pai e os nossos funcionários”, disse Bárbara.

“São muitas as pessoas que temos de agradecer, que nos ajudaram das mais variadas maneiras. Em especial ao Rafael Suzuki, ao Nilson Vicentini Junior e ao Mauricio Ferreira, que organizaram todo o suporte à nossa família e à equipe em Uberlândia, sem poupar esforços e fazendo tudo com imenso carinho por nós. Isso é algo que jamais vamos esquecer e que para sempre seremos gratas, especialmente neste momento tão difícil”, ressaltou Juliana.

Amadeu Rodrigues e família Photo by: Vanderley Soares

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Pai de Verstappen 'mete a colher' e aponta quem prefere entre Pérez x Albon x Hulk para vaga da RBR

PODCAST: Hamilton blefa ou fala a verdade ao ameaçar deixar a F1?