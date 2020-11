Coluna do Vicente Sfeir: Shell curte day-off na campanha do Fan Push

Estamos ainda colhendo frutos do resultado espetacular na última etapa da Stock Car, onde colocamos todos os nossos pilotos dentro dos seis selecionados por etapa. Foi a primeira vez em que conseguimos colocar nossos quatro pilotos ao mesmo tempo no fan push.

Foi para nós um momento de muita alegria. Essa votação foi o prêmio na mudança de estratégia de como abordar a votação. Para esse ano, investimos nas campanhas de endomarketing e também miramos os consumidores mais próximos da marca, para atrair esse público a votar nos nossos pilotos. E isso faz muita diferença na dinâmica das corridas e na estratégia dos pilotos.

Agora curtimos o nosso “day-off” sem a necessidade de fazer campanha pelos votos. Mas, obviamente, a campanha tem seu lado positivo de interação com os fãs e aquecimento para a etapa no final de semana.

Ao longo da semana de corrida, temos os quase 30 pilotos do grid da Stock Car se comunicando com seus fãs, amigos, familiares e público em busca dos votos para ter o fan push. Isso gera uma expectativa e audiência para a etapa em questão.

O sentimento foi duplo essa semana, ao mesmo tempo que não tivemos a campanha e conseguimos essa pequena folga, nos mostra o sucesso que foi a votação da última etapa.

Estamos entrando na reta final dos campeonatos de automobilismo no Brasil e a Shell está na briga pelo título em todas as categorias em que temos um piloto representante.

Indo para os últimos três finais de semana da Stock Car, estamos ponto a ponto na briga pela liderança do campeonato. Com certeza a expectativa é positiva em relação à performance dos nossos carros. O Zonta corre em casa, Átila Abreu já venceu em Curitiba, Galid já foi pole e o Gaetano estreia pelo seu novo time. Nossos quatro pilotos vão com boas expectativas para as duas etapas a serem corridas em Curitiba.

Pela Copa Shell HB20, o Diego Ramos também tem conquistado resultados sólidos ao longo do ano. Hoje o jovem piloto é líder no campeonato que também entrou em sua reta final.

Esse final de semana da Stock Car não podemos deixar de lembrar e homenagear o grande Amadeu Rodrigues. Um racer nato. Ex-piloto e apaixonado pelo automobilismo como poucos no Brasil. Amadeu infelizmente nos deixou na última semana após um acidente de trânsito quando voltava para sua casa.

É muito triste quando perdemos alguém que convive conosco ao longo do ano. A Stock Car é uma grande família e sempre nos encontramos ao longo do ano, nos mais diferentes autódromos pelo Brasil. Isso gera um carinho e um sentimento por todos aqueles que compõem o final de semana da categoria.

Vai ser um cara que fará muita falta para todos. Um profissional incrível, que estava presente em diferentes categorias nacionais. Uma grande perda para todos nós. Fica nossa homenagem e nosso desejo de forças para a família do Amadeu. Que o final de semana seja de muito sucesso e que possamos sempre lembrar do grande Amadeu Rodrigues.

