Stock: Massa conquista sua melhor posição de largada na categoria

Neste sábado (31), Felipe Massa levou seu Cruze ao Q2 de um treino classificatório pela primeira vez na temporada. O piloto da equipe Lubrax Podium vai largar em 13º na etapa de Curitiba. É a melhor posição dele no grid de largada em seu ano de estreia na Stock Car Pro Series.

Para garantir o lugar na segunda parte da qualificação, ele fez o nono melhor tempo no Q1 e conseguiu ficar entre os 15 que avançaram.

"Foi uma evolução entrar no Q2 pela primeira vez, mas a vontade era estar entre os 10", comentou Massa. "Estamos chegando devagarzinho, o carro está mais na mão que em outras corridas. Estou entendendo mais o acerto e o jeito de guiar."

"Agora, é preparar uma boa corrida para ter a melhor pontuação possível no fim de semana", reforçou o ex-piloto da Fórmula 1.

O desempenho de Felipe foi elogiado por Rodolpho Mattheis, chefe da Lubrax Podium: "Ele não andava em Curitiba desde 1999. Então, a comunicação com os engenheiros o ajudou muito na evolução durante os treinos."

"Não à toa, ele é o Massa. Isso vem encurtando o aprendizado na Stock Car, ele está num caminho muito positivo para disputar em breve com os grandes da categoria", concluiu.

A largada para as duas corridas deste domingo, em Curitiba, será às 13h10, com transmissões da Band, Sportv e do streaming da Motorsport.tv.

