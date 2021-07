Stock - Ricardinho: "acho que as coisas começaram a melhorar"

O tricampeão da Stock Car Pro Series Ricardo Maurício tem mais o que comemorar além da pole position na etapa de Curitiba. Pelo jeito, sua maré de azar está chegando ao fim. Neste ano, Ricardo teve diversos reveses na temporada, como punição em Goiânia e perder duas etapas em Interlagos depois de pegar Covid-19.

O piloto do carro 90 declarou o seguinte após conquistar a sua pole position:

“Primeiro, eu queria agradecer a toda a equipe, nós vínhamos de uma jornada um pouco difícil, em Goiânia tomamos uma penalização, logo depois eu peguei Covid e fiquei fora da corrida de São Paulo, no Velocittà não fui bem, depois tive duas etapas com quebra e agora vindo a pole. Espero que seja a virada, vamos torcer pra isso. Essa pole veio num momento muito bom, porque eu somo mais dois pontos no campeonato e largar na frente facilita um pouco a estratégia pra amanhã. Estou feliz pela equipe, pelos mecânicos, acho que as coisas começaram a melhorar”.

Ricardo é o 13º no campeonato e teve como melhor resultado a vitória na segunda corrida em Goiânia, lá no início da temporada em 25 de abril. Logo depois, o tricampeão foi diagnosticado com Covid-19 e ficou de fora das corridas de Interlagos em maio. Ao retornar para as etapas em sequência no Velo Città, Maurício conquistou como melhor colocação um quinto lugar, seguido de um 9º, 13º e 16º. Na última corrida realizada, em Cascavel, o paulistano terminou em 26º e 12º.

Somando 80 pontos no campeonato, Ricardo Maurício está 78 pontos atrás do líder e colega de equipe Daniel Serra. Se de fato for o início da virada para Maurício, será uma daquelas que entrará para a história da Stock Car.