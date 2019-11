Thiago Camilo vai largar na pole position pela sexta vez esse ano, na décima etapa da Stock Car, que acontece no Velo Città, em Mogi Guaçu, neste domingo. Na segunda etapa da temporada, também no Velo Città, o piloto da Ipiranga Racing havia conquistado a pole position.

“Claro que o que fizemos aqui em maio serviu como uma excelente base para o trabalho nesse fim de semana, mas as circunstâncias foram bem diferentes. Hoje houve muita variação climática, choveu e parou de chover, na hora da classificação abriu um sol e a temperatura da pista subiu bastante".

Leia também: Camilo supera Casagrande e crava pole da Stock Car no Velo Città

"Mais uma vez a equipe fez uma leitura muito boa das mudanças e reagiu rapidamente para me dar um carro competitivo, que me permitiu brigar pela pole position”, disse Camilo, que ficou ínfimos 9 milésimos de segundo à frente de Gabriel Casagrande, que vinha de uma pole position na última etapa, em Cascavel (PR).

Terceiro colocado no campeonato, a 16 pontos de Daniel Serra (que larga em terceiro) e Ricardo Maurício (larga em 19º), empatados na ponta, Camilo terá que fazer uma rodada dupla estratégica para cumprir seu objetivo de diminuir a diferença para os líderes na reta final da temporada.

“O (Gabriel) Casagrande não está diretamente envolvido na briga pelo título e está a fim de ganhar a corrida principal, então vamos ter que pensar bem e traçar uma estratégia ao longo da corrida. Na primeira vez que corremos aqui eu e Daniel Serra disputamos a corrida com todas as nossas forças, ninguém quis abrir mão da vitória, então usamos quase todos botões de ultrapassagem, forçamos demais os carros".

O resultado foi que venci a primeira corrida e não completei a segunda, e ele completou em 16º. E para cumprir meu objetivo final, que é chegar ao título, tenho que pensar nas duas corridas, fazer o maior número de pontos possível”, concluiu.

Camilo é o único piloto a participar do Q3 – que reúne apenas os seis pilotos mais velozes na briga pela pole position – nas dez etapas da temporada 2019. Daniel Serra, que lidera o campeonato, chegou ao Q3 oito vezes – ficou fora na sexta etapa, em Campo Grande (MS), e na oitava, no Velopark (RS). A largada da Corrida 1 na rodada dupla de amanhã (domingo, 10) acontece às 11 horas. O Motorsport.com cobre a etapa in loco com o repórter Carlos Costa.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa