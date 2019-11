Camilo supera Casagrande e crava pole da Stock Car no Velo Città

Rei das poles da Stock Car em 2019, Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, voltou a mostrar sua maestria para marcar 1min28s501 e conquistar o direito de largar na posição de honra na primeira corrida deste domingo no Velo Città, que recebe a categoria pela segunda vez neste ano.

O segundo colocado é Gabriel Casagrande, da Crown Racing, superado por apenas nove milésimos. O terceiro é seu 'companheiro' Felipe Fraga, da Cimed Racing. Quem larga em quarto é Daniel Serra, da Eurofarma RC. Julio Campos, da Prati-Donaduzzi, e Diego Nunes, da KTF Sports, completam o top-6 no interior paulista.

Vencedor da segunda corrida de maio em Mogi Guaçu, Rubens Barrichello, da Full Time, sai do 10º posto, à frente de Ricardo Zonta, da Shell V-Power. Outro piloto de ponta que não conseguiu se sobressair foi o bicampeão Ricardo Maurício, da Eurofarma RC. Um dos líderes do campeonato, empatado com Serra com os mesmos 265 pontos, 'Ricardinho' larga apenas do 19º posto na primeira corrida da rodada dupla.

O treino

Camilo foi o mais rápido do Q1, superando Campos. O terceiro foi Fraga, à frente de Zonta. Serra completou o top-5. Maurício seguiu com os problemas das sessões livres e foi o penúltimo do grupo inaugural, classificando-se em 19º para a primeira largada.

Q2

Na segunda parte da qualificação, Casagrande foi o mais veloz, à frente de Serra e Camilo. Nunes, Fraga e Campos, nesta ordem, também avançaram ao Q3. Átila Abreu, da Shell V-Power, bateu na trave e larga em sétimo. Nelsinho Piquet, da Full Time, foi o último do Q2 e sai do 15º posto.

Q3

O primeiro a ir à pista na disputa pela pole foi Campos, que marcou 1min28s787. O segundo já superou a referência: Fraga registrou 1min28s592. Nunes foi o terceiro e fazia boa volta, mas errou no fim e ficou com 1min27s796. Na sequência, Camilo foi bem e fez seu giro em 1min28s501. O quinto a tentar a posição de honra foi Serra, que cronometrou 1min28s695. Por fim, Casagrande foi bem no Velo Città e fez 1min28s510, perdendo por pouco para Camilo.

Programação de domingo

A primeira corrida está marcada para 11h00. Uma hora depois, ao meio-dia, ocorre a segunda prova. O Motorsport.com cobre tudo in loco com o repórter Carlos Costa.

Veja a tabela de tempos do treino classificatório da Stock Car no Velo Città:

1 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Chevrolet 1:28.501 - - 2 83 Gabriel Casagrande Crown Racing Chevrolet 1:28.510 0.009 0.009 3 88 Felipe Fraga Cimed Racing Chevrolet 1:28.592 0.091 0.082 4 29 Daniel Serra Eurofarma RC Chevrolet 1:28.695 0.194 0.103 5 4 Julio Campos Prati-Donaduzzi Racing Chevrolet 1:28.787 0.286 0.092 6 70 Diego Nunes KTF Sports Chevrolet 1:28.796 0.295 0.009

Eliminados no Q2:

7 51 Átila Abreu Shell V-Power Chevrolet 1:28.659 0.285 0.088 8 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Chevrolet 1:28.761 0.387 0.102 9 0 Cacá Bueno Cimed Racing Chevrolet 1:28.763 0.389 0.002 10 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Chevrolet 1:28.787 0.413 0.024 11 10 Ricardo Zonta Shell V-Power Chevrolet 1:28.805 0.431 0.018 12 65 Max Wilson RCM Motorsport Chevrolet 1:28.833 0.459 0.028 13 80 Marcos Gomes KTF Sports Chevrolet 1:28.933 0.559 0.100 14 177 Marcel Coletta Crown Racing Chevrolet 1:29.092 0.718 0.159 15 33 Nelson Piquet Jr Full Time Sports Chevrolet 1:29.378 1.004 0.286

Eliminados no Q1:

16 18 Allam Khodair Blau Motor Sports Chevrolet 1:28.544 0.721 0.045 17 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Chevrolet 1:28.551 0.728 0.007 18 3 Bia Figueiredo Ipiranga Racing Chevrolet 1:28.634 0.811 0.083 19 90 Ricardo Maurício Eurofarma RC Chevrolet 1:28.656 0.833 0.022 20 11 Gaetano di Mauro Shell Helix Ultra Chevrolet 1:28.691 0.868 0.035 21 28 Galid Osman Shell Helix Ultra Chevrolet 1:28.711 0.888 0.020 22 8 Rafael Suzuki Hot Car Competições Chevrolet 1:28.755 0.932 0.044 23 110 Felipe Lapenna Cavaleiro Sports Chevrolet 1:28.773 0.950 0.018 24 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Chevrolet 1:28.837 1.014 0.064 25 77 Valdeno Brito Prati-Donaduzzi Racing Chevrolet 1:28.848 1.025 0.011 26 30 Cesar Ramos Blau Motor Sports Chevrolet 1:29.123 1.300 0.275 27 9 Guga Lima Vogel Motorsports Chevrolet 1:29.160 1.337 0.037

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo:

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 40 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 40 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 40 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 40 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 40 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 40 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 40 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 40 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 40 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 40 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 40 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 40 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 40 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 40 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 40 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 40 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 40 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 40 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 40 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 40 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 40 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 40 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 40 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 40 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 40 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 40 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 40 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 40 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 40 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 40 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 40 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 40 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 40 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 40 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 40 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 40 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 40 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 40 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 40 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 40 Foto de: Fernanda Freixosa